Oggi, venerdì 5 gennaio, si è svolta la prima registrazione di Amici del 2024. Allievi e professori sono tornati al lavoro dopo qualche settimana e le anticipazioni che stanno trapelando al termine delle riprese riguardano soprattutto gli esiti delle sfide che Petit e Martina avevano in programma da prima delle vacanze. Entrambi i cantanti hanno vinto e quindi non ci sono state eliminazioni. Tra gli ospiti Giordana Angi, cantautrice ed ex alunna del talent-show.

Riprende la programmazione del talent

La scuola di Amici ha riaperto oggi con la registrazione dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica 7 gennaio.

Il talent-show torna dopo la pausa natalizia con la sua 14esima puntata, la prima del nuovo anno.

A partire da lunedì 8, invece, ricomincerà il daytime: subito dopo il consueto appuntamento con Uomini e donne, dunque, dalle ore 16:10 circa il pubblico potrà seguire le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

I ragazzi del cast hanno salutato i loro fan il 22 dicembre scorso, giorno in cui è stato trasmesso l'ultimo appuntamento pomeridiano del 2023: in quell'occasione è stato mostrato il pranzo di Natale che i talenti hanno fatto e i dolci pensieri che si sono scambiati a quasi quattro mesi dall'inizio della loro avventura.

Quest'anno, inoltre, cantanti e ballerini hanno avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno con i parenti: tutti gli alunni sono tornati a casa per Natale e questo non accadeva da diverse edizioni a causa delle norme anti-Covid.

Mew e Matthew, ad esempio, sono stati visti e fotografati dai curiosi mentre facevano acquisti a Milano; Mida, invece, si è divertito in discoteca con alcuni amici e lì ha potuto cantare a squarciagola la sua hit "Rossofuoco".

I faccia a faccia con gli esterni

Tornando alla puntata che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio, i fan di Amici attendevano da settimane di scoprire l'esito delle sfide di due cantanti della classe.

In uno degli ultimi daytime del 2023, infatti, le tre squadre del cast hanno partecipato ad un compito che metteva in palio l'immunità solo per il vincitore e per tutto il suo team: Mew ha ricevuto i voti più alti, quindi gli "sconfitti" Petit e Martina sono finiti a rischio eliminazione.

Le anticipazioni del 5 gennaio fanno sapere che entrambi gli allievi hanno battuto i loro avversari e si sono riconfermati tra i titolari della 23esima edizione del talent-show.

Giordana Angi, invece, è tornata come ospite musicale: l'ex allieva era già stata in studio per presentare un inedito qualche settimana fa.

Continua la corsa al serale

Nel corso dello speciale che il pubblico di Amici potrà vedere il 7 gennaio, inoltre, ci sono state le consuete gare di canto e ballo: gli allievi si sono esibiti davanti a giudici esterni e hanno cercato di convincerli che meritano di stare tra i titolari.

I voti che i ragazzi hanno ottenuto oggi, sommati a quelli delle puntate precedenti, serviranno ai professori per decidere quanti e quali talenti approderanno alla prossima fase del programma: il serale, il cui inizio è previsto attorno alla metà di marzo.