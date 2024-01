Thomas Forrester potrebbe finire nei guai visto che nelle puntate di Beautiful, in onda sino al 20 gennaio, riceverà la visita degli assistenti sociali [VIDEO] che piomberano alla villa per assicurarsi che Douglas stia bene. Una visita che sconvolgerà Thomas, Ridge e tutta la famiglia Forrester, che cominceranno sospettare che sia stata Brooke a segnalare la pericolosità di Thomas ai servizi sociali.

Brooke teme per Douglas e minaccia di chiamare i servizi sociali

In Beautiful tira una brutta aria tra le famiglie Logan e Forrester. Tutto a causa della volontà di Thomas di ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Douglas.

Non solo, ci sarà attrito anche per via delle continue interferenze di Thomas e Steffy nel matrimonio di Brooke e Ridge. La madre di Hope avrà ormai affrontato tutta la famiglia Forrester ed in particolare Thomas, che ritiene ancora pericoloso e non adatto ad occuparsi di Douglas a tempo pieno. Quando lo ha visto brandire un coltellino durante una delle loro ultime liti, [VIDEO] Brooke si è spaventata e ha cercato di mettere in guardia pure Ridge sulla pericolosità e instabilità del figlio. Peccato che lo stilista farà orecchie da mercante, costringendo Brooke a minacciare di chiamare i servizi sociali per salvaguardare l'incolumità di Douglas qualora lo ritenesse necessario.

I servizi sociali piombano a Villa Forrester, Thomas e Ridge stupiti

La sicurezza di Douglas sarà una priorità per Brooke, la quale intenderà fare di tutto pur di evitare che il bambino torni a vivere stabilmente con il padre. Nel corso delle puntate in onda dal 15 al 20 gennaio, a Villa Forrester si presenteranno proprio gli assistenti sociali per verificare che Douglas stia bene.

Thomas e Ridge cercheranno di rassicurare i funzionari, ma la situazione si complicherà quando verranno chieste ulteriori verifiche. Thomas mostrerà agli assistenti sociali che il coltellino non ha causato incidenti e la situazione sembrerà risolversi. Non appena i funzionari se ne andranno, Thomas e il padre si domanderanno chi possa aver avvertito i servizi sociali e Ridge sospetterà che sia stata Brooke, visto che solo poche ore prima lo aveva messo in guardia su Thomas.

Perché Thomas aveva perso la custodia di Douglas

La vicenda legata alla custodia del piccolo Douglas continuerà ad alimentare i dissapori tra le famiglie Logan e Forrester. Forse non tutti ricorderanno che il bambino fu affidato alle cure di Hope dopo la morte di Caroline, la vera madre del bambino. Thomas, ossessionato da Hope, si era reso protagonista di atti assai discutibili e pericolosi, tanto che ad un certo punto, fu costretto ad allontanarsi per un po' di tempo dalla città per curare la sua psiche. Ed ecco il motivo per il quale il piccolo Douglas era entrato ufficialmente a far parte della famiglia di Hope e Liam.