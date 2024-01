Nelle puntate di Terra Amara del 13 e 14 gennaio arriveranno alla tenuta due donne misteriose che finiranno per tormentare Zuleyha: si tratta di Ayten e Selma, le quali chiederanno dei soldi per mantenere il silenzio su una vecchia situazione che aveva visto come protagonista Demir e la sua ex Hulya.

Ci sarà spazio anche a Fikret e Betul, che passeranno dei momenti di passione.

Luftiye sarà pronta a lasciare la villa, ma verrà fermata da Zuleyha

Nell'appuntamento di sabato 13 gennaio, dopo essersi fratturata la gamba a causa di Saniye, che l'ha investita volontariamente con un furgoncino, Sermin mediterà vendetta, ma non riuscirà a truffarla.

Al contrario, Gaffur e Rasit saranno ingannati e daranno fondo ai propri risparmi per comprare dei terreni che però presto saranno espropriati dallo Stato.

Dopo la morte di Fekeli intanto la sua famiglia continuerà a soggiornare da Zuleyha. In paese prenderanno quindi a circolare dei pettegolezzi riguardo una relazione tra l'ex sarta e Fikret. Per zittire le voci, Luftiye sarà pronta a lasciare la villa, ma verrà fermata da Zuleyha, la quale non vorrà privarsi della presenza della zia di Fikret.

Tra Fikret e Betul esploderà la passione: la donna non vedrà l'ora di sposarlo, anche per entrare in possesso delle sue proprietà, mentre lui si comporterà in modo glaciale nei suoi confronti.

Nel frattempo un altro uomo proverà dell'interesse per la figlia di Sermin: Ercan.

Quest'ultimo le chiederà di trascorrere un weekend insieme ad Ankara.

Zuleyha ricattata da due donne a causa del passato il Demir

Nella puntata di domenica 14 gennaio Zuleyha avrà dei grossi problemi da affrontare, in quanto sarà ricattata da due donne: Ayten e Selma.

Le due racconteranno la storia di Hulya, una ragazza che diversi anni prima era fidanzata con Demir.

Dopo la rottura, la ragazza aveva tentato il suicidio ed è finita sulla sedia a rotelle. Le due donne pretenderanno dei soldi pur di mantenere il silenzio su tutta questa vicenda, gli stessi che Yaman era solito pagare loro. Sarà così che Zuleyha riuscirà a mettere mano sulla lettera che Demir aveva scritto a Hulya. Desiderosa di scavare a fondo, l'ex sarta si recherà all'albergo in cui soggiornano Ayten e Selma.

Un'anticipazione sulla vera storia di Hulya

Zuleyha caccerà le due donne dalla tenuta, ma in seguito vorrà vederci chiaro su questa storia e ne parlerà a Mehmet.

Dopo aver letto la lettera che suo marito scriveva alla sua ex fidanzata Hulya, Zuleyha deciderà di andare personalmente a parlare con lei per rendersi conto della situazione e capirà che le due donne raccontavano la verità.

Effettivamente - dopo essere stata lasciata - Hulya aveva tentato il suicidio ed è rimasta paralizzata e Demir aveva sempre tenuto tutto nascosto su questa vicenda. Da quel momento in poi Altun cambierà completamente opinione su suo marito, che nel frattempo è ancora disperso.