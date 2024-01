Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dall'8 al 12 gennaio 2024 vedono Diego e Raffaele andare in soccorso a Ida, che riesce a fare una telefonata eludendo la sorveglianza della zia. I sospetti che Ida sia in pericolo aumentano e così Diego prende la decisione di partire per la Polonia. Roberto è preoccupato per questa improvvisa partenza, ma Raffaele lo tiene a bada mentendo sulla loro reale destinazione. Marina trema, sa che il piano escogitato con Ferri sta andando a rotoli e che potrebbero arrivare serie conseguenze per ciò che hanno fatto.

Preoccupazione anche per Luca: dopo un periodo in cui sembrava stare meglio, ha un peggioramento improvviso della sua patologia.

Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 gennaio 2024: Diego e suo padre vanno in Polonia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Diego e Raffaele saranno in pericolo quando decideranno di partire per la Polonia, allarmati per la telefonata di Ida. La zia proverà a fermare la nipote, anche usando modi piuttosto bruschi, ma non sa che qualcuno è pronto a fare di tutto per riportarla a Napoli.

Diego affronterà Roberto e Marina, appena rientrati da Londra. Sa che sono coinvolti nella strana assenza di Ida, ma non riesce a capire in quale modo. C'è solo una cosa da fare: andare in Polonia.

Ovviamente, lui e Raffaele mentiranno a Ferri sulla reale meta del loro viaggio.

Quando Roberto viene a sapere che Diego e Raffaele sono andati a Varsavia, non perde tempo per mettere al corrente Marina, che resta senza parole.

Marina e Roberto rincorrono Diego e Raffaele

Ci sarà una corsa contro il tempo: Marina e Roberto, dopo aver scoperto che Diego e Raffaele stanno andando da Ida, prenderanno il primo volo sperando di arrivare prima di loro ed evitare il peggio.

Mentre Marina capisce che il piano intavolato con Ferri sta andando a rotoli, intanto Ida ha paura che Raffaele e Diego siano in grave pericolo.

Intanto a Palazzo Palladini Luca è in attesa del rientro di Giulia dalla Sicilia. Ma mentre è in casa ha un momento di vuoto allarmante, segno che la sua patologia sta avanzando progressivamente.

Ipotesi puntate future: Ida denuncia Ferri e Marina

Ida è una donna forte e lo ha dimostrato in molte occasioni. Trovandosi in pericolo e tradita dalla sua stessa famiglia, è difficile che abbassi di la testa. A dare una grossa somma di denaro alla zia e al fratello sono stati proprio Roberto e Marina, ai quali era molto legata e che ha visto come i suoi 'angeli custodi'.

Delusa e amareggiata, Ida potrebbe denunciarli e i motivi non mancherebbero. Non si esclude quindi che per Ferri e Marina siano in arrivo dei guai, anche se entrambi giocheranno tutte le proprie carte per evitare il carcere.