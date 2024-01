Maria De Filippi stravolge la domenica pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio 2024. Dopo un periodo di pausa per il consueto stop natalizio, la conduttrice sarà infatti nuovamente pronta a tener compagnia al suo pubblico con le nuove puntate di Amici 23.

In tal modo si procederà con la sospensione degli appuntamenti con Beautiful e Terra Amara nella fascia pomeridiana del pomeriggio festivo, dopo gli ottimi ascolti registrati in queste settimane, con una media che ha raggiunto il 20% di share.

Amici 23 torna in onda dopo la pausa: come cambia la domenica pomeriggio di Canale 5

La domenica pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione subirà delle modifiche a partire dal prossimo 7 gennaio, complice il ritorno di Amici 23.

La trasmissione che porta la firma di Maria De Filippi riprenderà dunque la consueta programmazione dopo lo stop natalizio andando in onda dalle 14 alle 16:30 circa su Canale 5.

Subito dopo l'appuntamento con la rubrica L'arca di Noè, curata dal Tg5, non ci sarà più spazio invece per un nuovo episodio di Beautiful: la soap opera americana cesserà così la sua programmazione settimanale di sabato pomeriggio.

Terra amara sospesa di domenica pomeriggio dal 7/01 torna in prima serata

Cambiamenti in vista anche per la messa in onda di Terra amara, di cui non è più prevista una puntata speciale di domenica pomeriggio, dalle 15 alle 16.30 circa.

La soap opera turca, però, a differenza di quanto accade con Beautiful troverà spazio nella fascia serale della rete ammiraglia Mediaset, dato che dal 7 gennaio sono previsti nuovi appuntamenti in prime time.

A differenza di quanto è accaduto durante il periodo autunnale, questa volta cambierà la durata degli speciali previsti nella fascia serale, dato che la soap è in programma dalle 21:25 alle 23:40 circa e non più fino alle 00:20 come accadeva fino allo scorso dicembre.

La polemica di Luca Jurman sul talent show di Maria De Filippi

In attesa del ritorno di Amici in tv, in queste ore la produzione ha tenuto banco sui social con un post al vetriolo nei confronti dell'ex insegnante Luca Jurman.

Il motivo? Da diverse settimane Jurman non fa altro che screditare la trasmissione, sostenendo che non ci sarebbero più dei veri talenti e che ormai tutto si baserebbe sull'uso dell'autotune da parte dei cantanti in gara.

Commenti denigratori che hanno spinto la produzione a intervenire, svelando che in realtà l'ex insegnante starebbe soltanto cercando visibilità mediatica, infangando una trasmissione a cui avrebbe chiesto di tornare più volte nel corso di questi anni, dopo che fu lui stesso a voler uscire di scena dal cast degli insegnanti.