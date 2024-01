Zuleyha manderà via dalla tenuta Betul e Sermin durante la quarta stagione di Terra Amara. La donna scoprirà che l'azienda Yaman è stata frodata da Betul che oltre ad autorizzare la vendita di alcuni terreni senza consultare Zuleyha, ne ha intascato tutti profitti. Sermin e sua figlia negheranno tutto e accuseranno e Zuleyha di diffamazione, ma lei non si lascerà intimidire. Dopo qualche ora la moglie di Demir arriverà con i suoi dipendenti e la villa verrà sgomberata.

Abdulkadir e Betul alleati contro l'azienda Yaman

Il piano di Betul di frodare l'azienda Yaman frutterà molto denaro a lei e a sua madre, ma tutto sarà destinato a finire.

Dopo essersi alleata con Abdulkadir, la figlia di Sermin approfitterà della delega di Demir per vendere diversi terreni all'insaputa di Zuleyha. La donna intascherà tutti i profitti alle spalle dell'azienda, ma grazie al notaio e all'avvocato tutto verrà alla luce. Zuleyha si confiderà con Saniye, dicendole di essere molto delusa da Betul e Sermin che hanno agito danneggiando la loro stessa famiglia. La moglie di Gaffur coglierà l'occasione per ricordare a Zuleyha di averla avvertita molto tempo fa e di non aver mai avuto fiducia nei confronti di Sermin e la figlia. La frode di Betul non potrà passare inosservata e Zuleyha si vendicherà molto presto di lei.

La vendetta di Zuleyha nei confronti di Sermin e Betul

Zuleyha andrà a bussare alla villa di Sermin, rimproverando Betul per aver danneggiato l'azienda Yaman. La giovane fingerà di non aver commesso nessun reato e tenterà di dare al defunto Demir la responsabilità della vendita dei terreni. Zuleyha verrà persino accusata di diffamazione, ma non avrà nessuna intenzione di lasciarsi intimidire.

Dopo il forte litigio Zuleyha imporrà a Sermin e Betul di lasciare al più presto la piccola villa. Le due donne saranno indignate, ma non crederanno che la moglie di Demir le possa davvero cacciare dalla loro casa. Betul e sua madre saranno sorprese quando due ore dopo Zuleyha ritornerà con i suoi collaboratori e ordinerà loro di portare via tutti gli oggetti e i mobili dalla villa.

La villa di Sermin era stata incendiata da Demir tempo fa

I rapporti tra Sermin e Demir sono sempre stati conflittuali e in passato Yaman ha appiccato persino un incendio nella villa di sua cugina. Nei primi anni di matrimonio Demir era convinto di essere sterile e che Zuleyha lo avesse tradito con Yilmaz quando era rimasta incinta di Leyla. La furia di Yaman ha spaventato così tanto la moglie da farle pensare che abortire fosse l'unica soluzione per lei. In assenza di Demir, Zuleyha si è recata da Sermin, implorando di aiutarla a cercare un medico che potesse praticare l'aborto illegale. Nel frattempo Yaman ha scoperto di non essere sterile ed è corso a chiedere scusa a sua moglie, sperando di fermarla in tempo per salvare la sua bambina. Quando Demir ha visto che Sermin stava aiutando sua moglie ad abortire, ha cosparso la sua villa di benzina e ha dato fuoco a tutto.