Cambio palinsesto sulle reti Mediaset a partire dal prossimo lunedì 8 gennaio 2024, dove ci sarà spazio per il ritorno stabile di Uomini e donne in daytime dopo la sosta natalizia di due settimane.

Grande attesa anche per il ritorno ufficiale di Terra Amara nella fascia del daytime feriale: la soap opera turca tornerà in onda subito dopo l'appuntamento con Beautiful e riprenderà così la sua regolare programmazione sette giorni su sette dopo che in queste settimane è stata trasmessa solo nel weekend.

Terra amara ritorna dopo Beautiful: cambio palinsesto Mediaset dall'8/01

Il cambio palinsesto di Canale 5 interesserà la fascia del primo pomeriggio, dove al termine di Beautiful tornerà stabile l'appuntamento con la soap opera turca che vede protagonisti Zuleyha e Fikret.

In queste settimane del periodo natalizio, Mediaset ha scelto di mandare in pausa la serie nel daytime feriale, puntando sulla messa in onda di una serie di appuntamenti speciali con La Promessa, trasmessa per ben tre ore nel daytime pomeridiano.

Dal prossimo lunedì 8 gennaio, però, si ritornerà alla normalità e alle 14:10 ci sarà spazio per i nuovi brevi episodi della serie turca che farà da traino al ritorno di un'altra trasmissione amatissima dal pubblico della rete ammiraglia.

Riparte Uomini e donne al pomeriggio, La Promessa slitta

Trattasi di Uomini e donne, il seguitissimo talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno si è fermato in daytime per due settimane.

La trasmissione riprender la sua consueta messa in onda nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00 circa, seguita poi dal ritorno del pomeridiano di Amici 23, in onda dalle 16:05 in poi.

Brutte notizie, quindi, per gli appassionati de La Promessa che in queste ultime due settimane hanno avuto modo di vederla in versione extra-large nella fascia pomeridiana di Canale 5, con puntate speciali dei ben tre ore.

Dall'8 gennaio in poi si tornerà alla messa in onda di puntate "mini" della durata complessiva di soli 20 minuti previste dalle 16:40 alle 17 circa.

Mediaset domina gli ascolti del pomeriggio con le soap e Maria De Filippi

Si ricompone così il palinsesto abituale della rete ammiraglia Mediaset che, nella passata annata televisiva ha mantenuto la sua leadership nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17 circa.

Grazie ai quasi tre milioni di spettatori che seguono abitualmente l'appuntamento con la soap opera turca e, a seguire, gli oltre 2,8 milioni appassionati di U&D, Canale 5 ha dominato la scena auditel con quasi il 25% di share fisso al giorno, riuscendo a superare la concorrenza Rai che ha dovuto accontentarsi del 17-18% di share.