La serata che ha preceduto la 30^ puntata del Grande Fratello è stata agitata per alcuni inquilini della casa: Anita Olivieri, in particolare, ha ammesso di essere terrorizzata da quello che può accadere in diretta lunedì 8 gennaio. La concorrente e il resto del cast non sanno ancora che Beatrice Luzzi rientrerà nel cast dopo la morte del padre e spiegherà al pubblico perché ha deciso di continuare l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Le riflessioni prima dell'appuntamento in su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di stasera che sono apparse sul sito ufficiale del GF hanno confermato che Beatrice Luzzi ha deciso di rientrare nella casa dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia lo scorso 3 gennaio.

L'attrice tornerà a essere una concorrente del reality-show già a partire dalla diretta di questa sera e sarà lei stessa a spiegare ai compagni e ai telespettatori perché ha voluto portare avanti l'avventura nonostante la recente morte del papà Paolo.

Tra le mura di Cinecittà, però, non sanno ancora che Luzzi tornerà a gareggiare per la vittoria finale. Nel corso del primo appuntamento del 2024, inoltre, Alfonso Signorini dovrebbe rimproverare quegli inquilini che hanno mostrato scarsa empatia nei confronti di Beatrice e del momento difficile che ha dovuto vivere subito dopo Capodanno.

Tensioni e possibili provvedimenti

Nella casa del GF, però, c'è chi sembra aver captato parte di quello che accadrà stasera in diretta: Anita, infatti, si è lasciata andare ad una serie di riflessioni sulle "mazzate" che lei ed altri concorrenti potrebbero ricevere per come si sono comportati dopo l'uscita di Beatrice.

"Ho il terrore per domani", ha ripetuto più volte la giovane la sera prima della puntata.

Anche se non ha mai nominato Luzzi e quello che lei e altri hanno fatto il giorno in cui si è saputo della morte del padre, Olivieri ha aggiunto: "Ho paura di un insieme di cose, non sono pronta a vedere crollare tutto", poi ha concluso: "Non sono pronta per l'ennesima mazzata".

Il parere del pubblico che guarda il reality

Le parole di Anita non sono sfuggite ai più attenti spettatori del GF, i quali intanto nelle scorse ore hanno usato i social network per dirsi impazienti di assistere alla puntata dell'8 gennaio anche per i provvedimenti che la produzione potrebbe prendere nei confronti di chi non ha empatizzato con il lutto di Beatrice (si vocifera di un possibile televoto flash con un'eliminazione decisa dal pubblico, ma ancora non ci sono certezze a riguardo).

"Lei ha il terrore per domani, ma dicci di più", "Anita ha paura ma non può dire perché, siamo seduti", "Anche Fiordaliso ha un brutto presentimento per domani", questi sono alcuni dei commenti postati su X la sera del 7 gennaio.