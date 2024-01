Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Tramite un comunicato sui canali ufficiali del programma i telespettatori sono stati messi al corrente dell’uscita dell’attrice romana. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio lo staff dell’attrice ha spiegato che Paolo Luzzi (padre di Beatrice) si è spento. In poco tempo all’indirizzo della concorrente sono iniziati ad arrivare numerosi messaggi di cordoglio.

Il comunicato del programma

Tramite l’account Instagram, Facebook e X il Grande Fratello ha fatto una comunicazione ai telespettatori: “Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa per motivi personali”. Il reality show non ha specificato il motivo dell’uscita dell’attrice.

Tuttavia lo staff della concorrente nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ha diffuso un messaggio sui canali social in cui ha informato i fan che l’architetto Paolo Luzzi è venuto a mancare.

Prima di Natale, l'attrice era uscita momentaneamente dalla casa di Cinecittà per il padre in seguito a una caduta si era rotto il femore. Dopo essersi sincerata delle condizioni di salute di Paolo Luzzi, Beatrice aveva deciso di tornare al GF per proseguire il suo percorso.

I messaggi da parte dei fan

La notizia della prematura scomparsa di Paolo Luzzi ha immediatamente fatto il giro del web, tanto che sui social sono apparsi moltissimi messaggi di cordoglio indirizzati a Beatrice Luzzi. Un utente si è detto dispiaciuto per come siano andate le cose, poiché riteneva l'attrice l'unica in grado di poter vincere il programma.

Un altro si è detto si è detto dispiaciuto che Beatrice non ha avuto la possibilità di stare vicino al papà in un momento così difficile.

Tra i vari commenti vanno segnalati anche quelli dei suoi detrattori che in un momento così delicato hanno deposto "le armi" e si sono stretti intorno al dolore dell'attrice. Ovviamente non mancano i commenti dei personaggi famosi che in passato hanno lavorato insieme all'attrice.

Tra i vari utenti c'è chi ha affermato con rammarico: "Quello che mi ha colpito di Beatrice Luzzi, fin da subito, è stata la sua libertà. La libertà di essere sé stessa, di scegliere e di sbagliare". Un altro ha scritto: "Buona fortuna Beatrice, questa edizione era la tua. Tu hai vinto comunque perché sei stata superiore dal giorno uno.

Spero che la televisione si accorga di te. Condoglianze".

Il percorso di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi si è fatta subito notare al GF per il carattere forte: l'attrice è stata più volte protagonista di scontri accesissimi con Massimiliano Varrese. Inoltre ha più volte discusso con Anita Olivieri. Ma non è tutto si era fatta notare anche per avere intrapreso una conoscenza con Giuseppe Garibaldi: tra i due però le cose non sono mai andate nel migliore dei modi. Stando al giudizio dei social Luzzi sembrava essere una delle favorite alla vittoria di quest'edizione.