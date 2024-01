In occasione del suo 48esimo compleanno Massimiliano Varrese ha fatto un discorso a tutti i suoi compagni d'avventura del Grande Fratello.

Il diretto interessato ha spiegato di essersi sempre preoccupato di proteggere gli altri mettendo in secondo piano sé stesso, aggiungendo di aver subito secondo il proprio punto di vista diverse ingiustizie nel corso di questa edizione del Reality Show.

Le parole di Massimiliano

"Come avete visto in questi quattro mesi - ha iniziato Massimiliano - ho vissuto di tutto, sembra un film e sono solo quattro mesi, in questi 48 anni è sempre stato così.

Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell’attesa, perché la verità ne vale. Ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte, ma ci sono risposte che arrivano senza domanda. Questo lo sto imparando qui dentro. Ringrazio i Maxers e chi mi ama lì fuori, visto che vedono la verità. Ci sono risposte che arrivano dal nulla e qui ne sto ricevendo tante".

E poi ancora: "Ho dovuto fare del silenzio un’arma per me stesso e fare passi indietro. Come al solito mi sono messo in discussione anche quando ho subito delle ingiustizie e ho imparato la lezione. In ognuno di voi ho visto un pezzo di me. La mia vita è davvero un film. Grazie a voi ho trovato una forza, mi bastava guardare i vostri occhi. E così ho trovato la forza per far sì che i valori vincano.

I valori del rispetto, i valori della gentilezza. Io nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui ho capito che dovevo anche ritrovare me stesso".

Lui che parla di rispetto verso bea ,uno schifo come si sono comportati tutti #grandefratello ha fatto bene vitto che se ne è andato in piscina pic.twitter.com/oCoyByjoF7 — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 4, 2024

La reazione dei fan

Il discorso di Massimiliano ha attirato delle critiche via social.

In particolare su X (ex Twitter) alcuni utenti hanno espresso un commento negativo dato che l'attore ha parlato di rispetto verso gli altri, atteggiamento che sembra però non aver tenuto nei riguardi di Beatrice Luzzi: "Se Bea dovesse rientrare quanto ci metteranno a dirle che ha rovinato il compleanno di Max?". Un altro ha sbottato: "All'improvviso la solidarietà".

Tra i vari utenti c'è anche chi ha criticato l'atteggiamento di Rosy Chin, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: "I tre peggiori sono loro che piangono e si stringono la mano, ma per Beatrice neanche mezza parola".

Infine c'è chi ha fatto un plauso a Menozzi perché durante il discorso di Varrese ha preferito lasciare il salone per rifugiarsi in piscina: "Bravo Vittorio che ti sei alzato e te ne sei andato". Un altro utente ha fatto notare che Massimiliano è apparso irritato quando ha notato che il modello ha abbandonato la cena durante il discorso, tanto che lo stesso concorrente ha esclamato stizzito: "Mi dispiace non vedere Vittorio".