Una profonda tristezza assalirà Manuel nelle nuove puntate della soap La Promessa che andranno in onda su Canale 5 prossimamente. La sua spina nel cuore si chiama Jimena, che continuerà a mentirgli sperando di avere il suo amore. Arriverà a stringere un accordo con Abel - il medico chiamato da Cruz per seguire la gravidanza - per fare in modo che Manuel creda di aver perso il bambino che aspettavano. La notizia dell'aborto di Jimena lo farà soffrire molto e Jana non potrà fare nulla per cercare di aprirgli gli occhi.

Manuel sarà così perso nei suoi pensieri da non notare lo strano atteggiamento di Jimena, che mostrerà un'insolita felicità per una donna che ha appena perso un bambino.

La Promessa anticipazioni: il nuovo tranello di Jimena

Jimena dovrà trovare un sotterfugio per legare Manuel a sé, ora che ha recuperato la memoria e capito di essere stato manipolato. Non è mai stato innamorato di lei come gli ha fatto credere. Il marchesino sarà pronto a lasciarla quando riceverà una notizia inaspettata: Jimena è incinta e aspetta un figlio da lui.

La notizia rallegrerà tutti a palazzo, tutti tranne Jana, che si rinchiuderà nella sua stanza piangendo a dirotto. Per la prima volta Manuel guarderà con occhi diversi Jimena, che sta per dargli un figlio. Peccato che si tratti di una bugia.

La disperazione di Manuel e la cattiveria di Jimena

I mesi passeranno e Jimena dovrà trovare presto una scusa per fare in modo che Manuel creda che abbia abortito.

A quel punto entrerà in gioco Abel, un medico che assumerà Cruz per far seguire la nuora. Abel stringerà un patto con Jimena, certificando la perdita del suo bambino a causa di un fatale incidente.

Manuel sarà devastato dopo aver appreso la notizia che non sarà più padre e al contrario Jimena si comporterà come se nulla fosse, facendo insospettire Jana e non solo.

Il povero Manuel se la prenderà con il destino e con la consapevolezza non solo di non diventare padre, ma di dover restare accanto a una donna che non ama.

Perché nessuno capisce la sofferenza di Jimena

Tutti concordi nel dire che Jimena non si è mai comportata bene con le sue bugie e i tanti sotterfugi. Ci si chiede però perché sia costretta ad agire in questo modo.

Il suo è un matrimonio combinato dai genitori e Manuel non l'ha mai amata, costretto a sposarla per non far finire in miseria la sua famiglia. Non è abbastanza umiliante? C'è poi Jana che vede ogni giorno alla villa, la ragazza per la quale Manuel farebbe follie ed è lì a ricordarle il suo amore non corrisposto. Jimena sembra essere una donna comunque sofferente, pilotata dai genitori arrivisti e condannata a un'esistenza infelice.