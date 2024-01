Letizia Petris e Anita Olivieri sono finite nel mirino della critica dopo che a Capodanno hanno escluso dai festeggiamenti Beatrice Luzzi, isolandola dal resto del gruppo. Un atteggiamento che ha fatto insorgere alcuni fan del Grande Fratello, i quali sui social le hanno accusate e invitate a vergognarsi per ciò che hanno fatto.

Beatrice isolata a Capodanno

Nemmeno le festività sembrano aver portato un po' di pace e serenità all'interno della casa del Grande Fratello. Nella serata del 31 dicembre gli inquilini hanno preparato tutto per festeggiare il Capodanno, con cenone, balli, canti e brindisi.

Ma durante la serata una parte del gruppo ha cercato di mettere in difficoltà Beatrice Luzzi isolandola. In particolare sono state Letizia e Anita ad aver avuto contro di lei atteggiamenti discutibili.

Mentre preparavano la tavola per la cena, hanno deciso di non apparecchiare per l'attrice, poi hanno invitato gli altri a far finta che non esistesse: "Fate finta che non esiste, ma neanche rispondere". Tranne tre o quattro inquilini, gli altri hanno seguito il 'consiglio' di Anita e Letizia, isolando di fatto Beatrice.

Gli utenti social contro Letizia e Anita: 'Vergognatevi, sono scene di bullismo'

Sta di fatto che al momento del brindisi, solo Vittorio, Stefano, Sergio e Fiordaliso sono andati ad abbracciare e a fare gli auguri a Beatrice.

L'attrice poco dopo, se ne è andata da sola prima in sauna e poi in camera, non riuscendo a trattenere delle lacrime di sconforto.

Sui social, i fan del programma sono insorti vedendo le immagini e hanno cominciato ad inveire contro Letizia e Anita: "Vergognatevi, sono scene di bullismo", ha scritto qualcuno. Altri hanno giudicato 'Incommentabile' il tutto.

A finire nel mirino dei telespettatori sono stati anche gli altri concorrenti, che hanno dato man forte alle due gieffine. In primis Massimiliano Varrese che, ancora una volta, non ha perso occasione per screditare Luzzi.

Questa è Letizia, la carogna che sa fare solo la vittima e che chiede di ignorare completamente Bea. Questo è quella latrina di Varrese che grida eccitato dall’odio innescato contro Bea.

VERGOGNATEVI, SONO SCENE DI BULLISMO! #GrandeFratello pic.twitter.com/3FokMkVPzD — Casta diva (@casta_divina8) January 1, 2024

I dissapori di Beatrice al Grande Fratello: da Varrese fino a Garibaldi e Anita

Nella casa di Cinecittà Beatrice è spesso bersaglio degli altri concorrenti, in particolare di Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris e Anita Olivieri.

Con Massimiliano il rapporto è sempre stato teso sin dall'inizio del Grande Fratello. L'attore ha più volte usato parole grosse nelle liti con Beatrice, tanto da ricevere un richiamo in diretta da Alfonso Signorini. A quanto pare non e bastato, visto che continua a screditarla.

Con Giuseppe la convivenza si è invece fatta sempre più difficile dopo la fine del loro breve flirt nelle prime settimane si questa edizione. Garibaldi ora è sempre più vicino ad Anita ed entrambi non perdono occasione per criticare l'attrice.