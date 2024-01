Nuovi intrecci movimenteranno le puntate del 6 e 7 gennaio 2024 di Terra Amara. In particolare ci sarà una lite fra i coniugi Saniye e Gaffur. Quest'ultimo arriverà al punto di rassegnare le dimissioni dalla tenuta Yaman per andare a lavorare altrove.

Intanto Hakan vorrà uccidere l'anziana Azize in quanto è timoroso che la sua vera identità possa venire riconosciuta da parte sua, anche se poi ci ripenserà. Ma anche Fekeli rischierà di perdere la vita dopo che verrà manomessa la sua automobile.

Hakan rinuncia a uccidere nonnina la Azize

Nell'appuntamento di sabato 6 gennaio la vita della nonnina Azize sarà in grave pericolo.

Abdulkadir, temendo che l'anziana possa riconoscere Hakan (che aveva conosciuto da giovane quando era amico di Demir), vorrà tapparle la bocca uccidendola. Anche se ben presto sarà evidente che la nonnina ormai ha gravi problemi di memoria e quindi non rappresenta un rischio, perciò la lascerà in vita.

Nel frattempo tutto il paese conoscerà la new entry Mehmet, in quanto è proprio lui il possessore del 25% delle quote dell'azienda Yaman.

L'uomo, che ha messo gli occhi su Zuleyha, sarà impegnato ad elaborare una strategia per conquistarla e per mettere le mani su tutta l'azienda Yaman. Fekeli nutrirà non pochi sospetti circa il nuovo arrivato e per questo motivo vorrà incontrarlo.

Un litigio tra i coniugi Saniye e Gaffur spingerà quest'ultimo a licenziarsi e andare a lavorare altrove.

Non passerà molto tempo prima che Gaffur si renda conto del lavoro pesante che lo attende nell'agrumeto di Mehmet (alias Hakan) e quindi farà ritorno dalla moglie.

Intanto Zuleyha sarà impegnata ad organizzarne la cerimonia delle circoncisioni dei bambini. Nel frattempo l'abitazione di Fekeli sarà fuori uso a causa dell'esplosione avvenuta di recente, pertanto Fikret alloggerà temporaneamente a Villa Yaman.

Ma questa faccenda non farà altro che accrescere i pettegolezzi riguardo una relazione sentimentale tra l'ex sarta e Fikret.

Hakan fa manomettere i freni dell'auto di Fekeli

Domenica 7 gennaio Terra amara andrà in onda nella fascia del prime time. In questa puntata Fekeli rischierà di morire. Hakan si recherà al Circolo per cenare con l'uomo insieme a Zuleyha, Betul e Fikret, ma allo stesso tempo incaricherà Abdulkadir e Bedir di manomettere i freni dell'auto di Fekeli, per vendicarsi della morte di suo fratello.

Nel corso della cena, Sermin si presenterà al Circolo e metterà Hakan al corrente di alcuni dettagli personali di Fekeli, in particolare gli racconterà che è molto pentito dell'incidente stradale in cui ha involontariamente ucciso Ercan.

I fan non gradiscono la presenza di Hakan

Il nuovo arrivato Hakan Gumusoglu divide i fan di Terra amara e lo dimostrano i commenti presenti nelle varie pagine social dedicate alla soap opera turca.

C'è chi vede del romanticismo tra la new entry e Zuleyha, ma anche chi al contrario rivorrebbe Demir. In realtà quest'ultimo non tornerà più dalla moglie, in quanto prossimamente verrà trovato senza vita.

"Ne arriva un altro ed è peggio di Demir"; "Questo è pazzo, ma che sbruffone"; "Cosa vuole da Zuleyha?": sono questi alcuni dei commenti degli spettatori che non approvano l'avvicinamento tra Hakan e Zuleyha.