Dopo la diretta dell'8 gennaio, per i concorrenti del Grande Fratello é tempo di pagelle.

Il rientro di Beatrice Luzzi merita il massimo dei voti, anche solo per la struggente lettera indirizzata al padre defunto e letta in puntata. Anita e Paolo meritano invece un voto basso per i loro continui tentativi di sputare veleno sugli altri e trovare argomenti pretestuosi per litigare.

Beatrice regina di cuori del GF: rientro da 10

La prima puntata del Grande Fratello di questo 2024 era molto attesa, soprattutto dopo gli accadimenti degli ultimi giorni.

La regina di cuori, come è stata ribattezzata Beatrice Luzzi sui social, é tornata. Dopo il grave lutto per la perdita del padre, l'attrice ha scelto di rientrare nella casa di Cinecittà conscia probabilmente del fatto che il reality non può fare a meno di lei.

Il suo è stato un rientro con classe e eleganza, da vera regina. È riuscita persino ad abbracciare Anita e Giuseppe, i due che più di altri avevano mostrato scarsa sensibilità per il suo lutto. Struggente la lettera scritta da Beatrice e indirizzata al padre che è stata letta nel corso della diretta dell'8 gennaio. Per la gieffina il massimo dei voti in pagella: voto 10.

Anita si merita un 3 in pagella

Anita Olivieri é stata ripresa da Signorini per via di alcune frasi infelici che ha utilizzato mentre stava cercando di difendere Giuseppe durante una discussione con Stefano ("Viene da un paesino piccolo del Sud e non può capire").

Non si contano più le frasi fuori luogo di Anita, anche per questo il suo voto in pagella è insufficiente. Ma c'è di più, visto che proprio lei è stata una delle artefici dell'isolamento di Beatrice durante i festeggiamenti per il Capodanno. Cosa di cui non si è parlato in puntata ma che i fan del reality show di Canale 5 ricordano bene.

La ragazza è finita in nomination e potrebbe essere l'occasione per il pubblico di eliminarla dal Grande Fratello. Voto 3.

Voto 3 anche per Paolo: inutili e sterili le sue polemiche

Voto 3 anche per Paolo Masella. Anche lui è finito in nomination e rischia come l'amica Anita di lasciare il gioco il prossimo lunedì. Il concorrente romano non perde mai occasione per creare liti a dir poco inutili, tutte dinamiche che stanno stancando il pubblico.

Sarà pure una strategia per creare hype, ma questo suo atteggiamento potrebbe rivelarsi un boomerang. Senza molto significato l'attacco che in diretta ha lanciato a Vittorio, accusato di girare in mutande per la casa e di intrattenersi in camera con le ragazze, tra le quali Monia e Letizia.