Nella quarta stagione di Terra Amara Züleyha sarà in procinto di sposarsi con Mehmet durante una vacanza, ma pochi istanti prima di partire scoprirà grazie a Lütfiye che lui e Hakan Gümüşoğlu sono la stessa persona. Delusa dalle bugie dell'uomo che ama, ci metterà veramente poco tempo a lasciarlo: sarà lei stessa a chiedergli di uscire per sempre dalla sua vita.

Züleyha scopre da un giornale che Mehmet e Hakan sono la stessa persona

Sarà proprio tramite Lütfiye che Züleyha scoprirà che Mehmet in realtà è Hakan. Un vero colpo al cuore per la giovane, anche perché nel momento della scoperta era in procinto di partire in vacanza con lui per convolare a nozze a bordo di una nave.

Non avrà nemmeno il tempo di metabolizzare la cosa che Mehmet arriverà a Villa Yaman per prendere sia Züleyha che i bambini. Noterà che la ragazza non ha proprio una bella cera. "Perché mi stai guardando in quel modo?", dirà Mehmet e Züleyha prontamente gli farà vedere l'articolo del giornale francese che conferma che lui in realtà è Hakan.

Fikret sapeva tutto in merito alla vera identità di Hakan

Lui rimarrà di sasso e capirà che è stata Lütfiye a dirle la verità dei fatti. "Se me lo permetti ti spiego tutto quanto", dirà Hakan, ma Züleyha avrà già le idee abbastanza chiare: "Cosa vuoi dirmi? Perché ti sei presentato come Mehmet? Magari mi vuoi dire qualche altra bugia".

Züleyha scoppierà in lacrime e proprio in quel momento arriverà Fikret, che capirà che la verità su Hakan è venuta a galla.

Il ragazzo verrà fulminato con lo sguardo dalla zia Lütfiye, che non tollererà il fatto che abbia celato una verità così importante.

Züleyha lascia Hakan

Hakan proverà più volte a raccontare la sua verità, ma non ci sarà verso. Züleyha si arrabbierà anche con Fikret: "Come hai potuto farmi una cosa del genere? Mi hai detto di aver fatto delle ricerche sul conto di Mehmet e di non aver trovato nulla di male.

Come posso fidarmi di te?".

Lui assicurerà di raccontarle tutto nei minimi dettagli, mentre per quanto riguarda Hakan la ragazza sarà drastica: "Esci dalla mia vita". Scapperà a casa e salirà nella sua camera. Nel mentre Lütfiye vorrebbe fare una bella ramanzina a Fikret, ma alla fine se ne andrà via senza dire niente.

La 'morte' di Mehmet

La vita di Mehmet Kara avrà quindi una fine, anche se non letteralmente. È arrivato a Çukurova con l'intenzione di vendicarsi di Demir e Fekeli, ma alla fine ha trovato l'amore, forse l'unica cosa sincera nei confronti di Züleyha.

Ma perché Fikret non ha subito detto la verità a Züleyha sul conto di Hakan? Perché quest'ultimo gli ha salvato la vita durante un attacco in Libano e gli ha promesso che avrebbe mantenuto il segreto in merito alla sua identità.