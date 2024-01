Continua a tenere banco il post pubblicato ieri pomeriggio sul profilo X di Agent Beast in cui viene rivelato come gli autori del Grande Fratello avrebbero in mente una serie di provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti che verranno presto comunicati anche ai telespettatori.

Sebbene si tratti solo di un'indiscrezione, sui social molti utenti stanno già esprimendo un proprio punto di vista.

Agent Beast, lo ricordiamo, è un account piuttosto autorevole che si occupa di fornire retroscena connessi ai programmi di punta di Mediaset.

Il retroscena

"I provvedimenti sono già pronti e verranno mostrati al pubblico solo quando la rete chiederà di portare ascolti" recita il post ad oggetto.

Tornando al #GrandeGratello i provvedimenti sono già pronti e verranno mostrati al pubblico solo quando la rete chiederà di portare ascolti o la Toffanin deciderà di intervenire — Agent Beast (@Agent__Beast) January 5, 2024

Poco prima l'account aveva parlato anche di una possibile misura da adottarsi nei confronti di Giuseppe Garibaldi poi però mai arrivata. Le prossime dirette serali saranno decisive per capire se e come verranno assunti dei provvedimenti disciplinari e soprattutto all'indirizzo di chi.

GF: pareri contrastanti da parte degli utenti

In seguito alle rivelazioni di Agent Beast, moltissimi utenti hanno espresso un commento: da un lato c'è chi spera in una presa di posizione da parte del programma nei confronti di alcuni concorrenti, dall'altro c'è chi pensa che si stia esagerando con il "politicamente corretto".

"Altro che provvedimenti, andrebbero squalificati per l'atteggiamento avuto con Beatrice durante la notte di Capodanno" (come risaputo l'attrice è stata isolata dai suoi compagni d'avventura durante i festeggiamenti), "Provvedimenti per cosa? Perché una persona deve per forza mostrare empatia nei confronti di un'altra con la quale ha discusso fino al giorno prima?" recitano alcuni dei commenti postati dagli utenti come al solito divisi in fazioni contrastanti.

Nella diretta dell'8 gennaio si parlerà anche del comportamento dei partecipanti in merito al lutto di Beatrice

Venendo alle dinamiche dirette del programma, il prossimo 8 gennaio si terrà una nuova puntata serale nel corso della quale con ogni probabilità si parlerà anche della condotta tenuta dai gieffini nel momento in cui Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa per la morte del padre.

Nessuna o pochissima l'empatia dimostrata dai vari partecipanti, perciò ripresi anche da Alfonso Signorini che su Instagram ha postato la copertina di Chi che li ritrae tutti insieme scrivendo: "La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì".

Difficile ipotizzare un provvedimento disciplinare, molto probabile invece una strigliata d'orecchie per l'immagine non proprio edificante trasmessa all'esterno.