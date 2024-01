Matilde sarà gelosa di Marta e Vittorio, infatti nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 29 gennaio al 2 febbraio i due ex coniugi ritroveranno un dialogo. La figlia di Umberto lavorerà per il nuovo progetto della casa famiglia e chiederà l'aiuto del suo ex marito per alcuni problemi. Le anticipazioni annunciano anche che Silvana starà male e Matteo cercherà sostegno in Maria. Marcello si darà da fare per trovare i soldi necessari all'operazione della donna, ma arriverà una tragica verità (non ancora specificata) da parte del medico di Silvana.

Tornerà un bel dialogo tra Marta e Vittorio

Per Marta e Vittorio ci sarà un incontro casuale al Circolo. I due ex coniugi si renderanno conto di essere cambiati molto, ma riusciranno a parlarsi a cuore aperto. Il progetto principale di Marta sarà occuparsi della casa famiglia per accogliere le giovani madri in difficoltà e la donna si rivolgerà a Vittorio quando sorgeranno i primi problemi. La ritrovata vicinanza tra Marta e Vittorio non passerà inosservata agli occhi di Matilde che inizierà a essere gelosa. Nonostante tra i due ex coniugi ci sia solo uno scambio di idee sui progetti lavorativi, la signora Frigerio noterà che tra i due esiste ancora una certa complicità.

Marcello pronto ad aiutare Matteo e sua madre

Il destino scombinerà nuovamente le carte nelle vite di Maria e Matteo. Marcello chiederà a suo fratello di stare lontano dalla sarta per evitare di complicare la sua situazione. Portelli accetterà il consiglio di Barbieri e penserà all'idea di partire, ma all'improvviso Silvana si sentirà molto male.

Matteo deciderà di restare a Milano per stare accanto a sua madre e la notizia del malore di Silvana giungerà anche alle orecchie di Maria. La signorina Puglisi sarà molto preoccupata per la salute della donna che continuerà a peggiorare. Matteo proverà a nascondere, per quanto possibile, a sua madre le sue vere condizioni e chiederà il sostegno di Maria.

Nel frattempo Marcello si offrirà di pagare le spese per l'intervento a cui Silvana dovrà sottoporsi. Matteo apprezzerà molto il gesto di suo fratello e ne parlerà con Maria, ma il dottor Alpi svelerà al ragazzo una tragica verità.

Una ricostruzione sulla gelosia di Matilde

Matilde fa bene ad essere gelosa? Anche se al momento tra Marta e Vittorio c'è solo un ottimo rapporto tra ex marito e moglie, le cose cambieranno presto. Le anticipazioni della stagione in corso, infatti, parlano di un tradimento da parte di Vittorio con Marta. Dunque Conti si troverà nuovamente in forte difficoltà e cederà alla passione con la sua ex moglie e resta da capire cosa succederà dopo.

Vittorio potrebbe rendersi conto di non aver mai smesso di amare Marta e tornare con lei, oppure pentirsi subito di quello che c'è stato e correre da Matilde.