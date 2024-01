Jana verrà a conoscenza di un altro retroscena oscuro nelle prossime puntate de La Promessa e sarà costretta a informare Curro di quanto appreso: Alonso, il suo vero padre, ha violentato Dolores. Proprio per questo motivo la loro mamma fu costretta a scappare per poi trovare la morte - almeno questo è quanto crede Jana - non prima di aver affidato a Ramona una lettera in cui è contenuto tutto ciò che ha dovuto subire.

A quel punto Curro verrà messo di fronte a una scelta difficile: accettare comunque il titolo di Barone di Linaja oppure andare contro Alonso, facendo finalmente emergere la sua vera natura e rovinandone la reputazione.

Jana scopre il segreto oscuro di Alonso

Curro, felice della notizia appena ricevuta, correrà da Jana per informarla di quanto acceduto: Manuel è disposto a offrirgli il titolo di Barone di Linaja il che lo consacrerebbe a tutti gli effetti nobile. La reazione della sorella lo infastidirà e crederà che sia gelosa.

Jana sa quale è il segreto di Alonso e, consapevole delle conseguenze, sarà costretta a rivelarlo a Curro. Fu proprio lui a violentare Dolores, la loro madre. Ma non è finita qui: Alonso fu uno degli schiavisti più crudeli del suo tempo. Curro non vorrà credere alle accuse di Jana. Davanti alla sua ostinazione verrà a galla un altro terribile segreto.

Curro davanti alla verità: 'Ecco la tua dannata prova'

Il giovane e sprovveduto Curro non crederà a una sola delle parole di sua sorella che, con tono ironico, lo provocherà: ''Se non ci credi, chiedilo a nostra madre... oh no, non puoi, perché l'ha uccisa lui''. Ebbene, questa sarà la conferma che Alonso è l'assassino di Dolores.

Anche di fronte a questa rivelazione, Curro respingerà ogni accusa. Continuando il suo racconto, Jana gli dirà che il suo 'caro e buon padre' ha violentato non solo Dolores, ma anche le altre cameriere. "Ecco la tua dannata prova: Dieguito, il figlio di Pía, è frutto della violenza di Alonso''.

Dopo le rivelazioni di Jana, Curro accetterà il titolo di Barone di Linaja?

Curro ambisce a una vita di privilegi e non ha preso affatto bene la scoperta di essere figlio di Dolores e non di Eugenia, la sorella nobile di Cruz. L'unica sua possibilità per restare nel mondo dei potenti è quella offertagli da Manuel, che gli ha proposto di accettare il titolo di Barone di Linaja, Se così facesse, dovrebbe tacere sui crimini del padre.

Se invece Curro decidesse di far valere la giustizia, Alonso pagherebbe le sue malefatte, ma per lui non ci sarebbe possibilità di restare alla tenuta e tantomeno di condurre la vita agiata che tanto ha desiderato. Una scelta difficile e un patto con la sua coscienza che cambierà per forza di cose tutta la sua esistenza.