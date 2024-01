Cruz spiazzerà con un discorso a Pia nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni annunciano che la marchesa si schiererà sorprendentemente dalla parte della governante e avrà per lei parole toccanti, dopo aver scoperto che Gregorio aveva tentato di avvelenarla. Pia non riuscirà a trattenere le lacrime sentendo per la prima volta in vita sua la signora dalla sua parte: "Non vedo l'ora che quel bastardo paghi per quello che ha fatto", dirà Cruz.

Le preoccupazioni di Pia dopo l'avvelenamento causato da Gregorio

Cruz riuscirà a sorprendere il pubblico de La Promessa con un discorso a Pia.

Dopo aver fatto arrestare Gregorio per aver tentato di avvelenare lei e il suo bambino, Pia vivrà nella paura. La governante avrà il forte timore che il veleno che Gregorio le ha fatto bere possa fare del male al bambino che ha in grembo.

A sostenerla ci sarà soprattutto Jana che riceverà da Romulo il compito di tenere d'occhio Pia. La governante potrà contare sull'affetto dei suoi colleghi, ma sarà sorpresa di sapere che ha un'alleata anche ai piani lati. Cruz, infatti, chiederà di parlare con Pia e il suo discorso sarà davvero inaspettato per tutti. Pia si preparerà all'ennesimo rimprovero della marchesa che dopo l'arresto di suo marito potrebbe farle pesare il fastidio di uno scandalo al palazzo.

Il commovente discorso di Cruz a Pia

Dopo la partenza di Elisa de Grazalema e i giorni trascorsi in clinica, Cruz apparirà cambiata e molto più rilassata rispetto a prima. A differenza di quanto ci si aspettasse, la marchesa offrirà a Pia tutto il suo sostegno con un discorso davvero commovente.

Cruz sembrerà davvero scossa dal fatto che Gregorio abbia tentato di uccidere Pia e suo figlio con della cicuta e sarà molto dura con l'ex maggiordomo.

"Non vedo l'ora che quel bastardo paghi per quello che ha fatto", dirà Cruz, ricordando che di fronte a certe situazioni non esistono differenze sociali. La marchesa affermerà che le donne dovrebbero essere sempre unite contro la violenza degli uomini, troppo spesso crudeli. Pia avrà le lacrime agli occhi e Cruz le ripeterà che se avrà bisogno di aiuto in futuro dovrà solo chiederlo alla famiglia Lujan.

Il cambiamento di Cruz e il gesto che ha salvato Petra

Cosa è successo a Cruz? La marchesa è sempre stata una persona fredda e manipolatrice ed è stata in grado di uccidere il figlio del suo compagno pur di non essere smascherata. Il suo discorso a Pia sembrerà molto strano, ma a quanto pare l'esperienza in sanatorio farà emergere il lato più tenero di Cruz.

Anche se nei confronti di Pia la marchesa è sempre stata fredda fino al momento del discorso, in passato Cruz è stata fondamentale per la vita di Petra. La signora Lujan, infatti, ha salvato la perfida governante da un abuso quando Petra lavorava per il Barone de Linaja e per questo adesso la donna è così legata a lei.