In Terra Amara prossimamente Züleyha si sentirà in dovere di stare al fianco della piccola Üzüm dopo che Saniye morirà. Un giorno la porterà a fare compere in centro, ma a causa di una disattenzione la bambina verrà investita da una Moto. La piccola rischierà la vita e verrà prontamente prontamente in ospedale da Züleyha e Mehmet, che in quel momento passava da quelle parti.

Le confidenze tra Züleyha e Üzüm

Per Üzüm non sarà per niente facile riprendere a vivere dopo la morte di Saniye. Ovviamente al suo fianco avrà sempre Gaffur, ma anche Züleyha si occuperà di lei, in fondo l'ha promesso a Saniye sulla sua tomba: si sarebbe presa cura di Üzüm come se fosse sua figlia.

Così un giorno lei e la bambina andranno a fare un giro in centro. La porterà a comprare un paio di scarpe e Züleyha le suggerirà di prendere dei stivaletti rossi, ma Üzüm diventerà subito malinconica: "Sarebbero piaciuti anche alla mia mamma, lei amava il rosso".

La sorpresa di Züleyha

Successivamente Züleyha andrà a ritirare delle fotografie, poi con Üzüm si recheranno in pasticceria. Le mostrerà la sorpresa appena ritirata dal fotografo: una foto incorniciata della bambina insieme a Gaffur e Saniye.

A Üzüm mancherà tanto sua madre. "Avrei voluto che mi vedesse diventare medico", dirà col viso triste, ma Züleyha le prometterà una cosa: andrà all'università così mamma Zelis e Saniye potranno vederla dal cielo con il camice bianco.

Üzüm finisce in ospedale

Finita la merenda le due andranno via e fuori dalla pasticceria incontreranno Mehmet. Mentre Züleyha avrà un battibecco con lui, la bambina l'attenderà dall'altro lato della strada, ma quando l'attraverserà per raggiungere Züleyha verrà investita da una moto. La bambina perderà i sensi e verrà portata immediatamente in ospedale da Mehmet.

Poco dopo sempre in città Tahir, il barbiere, informerà Gaffur dell'incidente che ha avuto Üzüm. L'uomo sarà colmo di rabbia per tutte le disgrazie che sta affrontando e correrà subito in ospedale.

Un riepilogo: la vita difficile della piccola Üzüm

La bambina e in pochi anni ha dovuto metabolizzare non solo la morte della madre biologica e di quella adottiva, ma anche la delusione che la ha dato Cumali fingendosi suo padre.

Inoltre non è la prima volta che Üzüm rischia di morire: durante il primo episodio della quarta stagione la bambina è rimasta coinvolta durante l'assalto a Villa Yaman. Ha ricevuto un proiettile in pieno addome e, portata subito in ospedale, i medici hanno temuto per la sua vita.vDopo l'intervento chirurgico sembrava proprio che Üzüm non riuscisse a riprendersi e che potesse morire, invece è riuscita a salvarsi.