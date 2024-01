Nelle puntate de La Promessa in onda prossimamente su Canale 5 Jimena De Los Infantes (Paula Losada) sorprenderà suo marito con un annuncio per impedirgli di accettare un'offerta di lavoro a Milano: gli dirà si essere incinta del loro primo figlio. Una novità che avrà non poche conseguenze all'interno della tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Jimena è incinta del primo figlio

Manuel alla tenuta riceverà la visita di Pedro, che gli proporrà di trasferirsi per qualche mese a Milano per prendere parte a un progetto sull'aviazione. La proposta verrà presa seriamente in considerazione da Manuel, visto che il volo è la sua più grande passione.

Il figlio di Alonso però dovrà fare i conti con Jimena, la quale vorrà impedirgli di partire per l'Italia. Per questo motivo la duchessa non esiterà a sorprendere suo marito con un annuncio. Jimena consegnerà a Manuel un pacchetto regalo in cui al suo interno ha nascosto un sonaglino per neonati. In questo modo Manuel capirà che sua moglie è incinta del loro primo figlio.

Manuel non parte per Milano per via della gravidanza della moglie

La gravidanza di Jimena metterà tutto in discussione. Manuel non se la sentirà di lasciare la moglie da sola alla tenuta, per questo motivo annuncerà a Catalina l'intenzione di rinunciare all'offerta di lavoro a Milano. Il piano di Jimena darà i suoi frutti sperati, tanto che Manuel annuncerà a Pedro di dover declinare il suo invito.

Il marchesino confesserà al resto della famiglia che presto diventerà padre del suo primo figlio. La novità spezzerà il cuore di Jana, che sarà costretta a nascondere a tutti il suo grande turbamento. Fatto sta che il pubblico dovrà domandarsi se Jimena è davvero in attesa del suo primo erede oppure se è solo uno stratagemma per impedire la partenza di Manuel per Milano.

Manuel e Jimena: un matrimonio infelice

Manuel e Jimena sono una delle coppie protagoniste de La Promessa. Il marchesino è stato costretto a sposarla per risollevare le sorti economiche della tenuta di famiglia. Un matrimonio infelice, visto che Manuel ha dimostrato di nutrire dei veri sentimenti soltanto per Jana. Per questo motivo il figlio di Alonso ha preso le difese della domestica di fronte ai soprusi della moglie in più di un'occasione.

Attualmente Manuel e Jimena stanno vivendo un matrimonio contraddistinto da alti e bassi. Sono ai ferri corti dopo la decisione del marchesino di recarsi a Puebla de Tera per un incontro importante di lavoro.