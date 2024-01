Arriverà una notizia inaspettata nelle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4: Erik non è il vero padre di Josie e sarà costretto a rivelarle come stanno realmente le cose, nonostante l'opposizione di Yvonne. Josie, dopo un momento di comprensibile smarrimento, sarà spinta dal desiderio di conoscere il suo papà biologico, sebbene consapevole di ferire Erik. Le cose, però, non andranno come previsto.

Erik nasconde a Josie l'identità del suo vero padre

Sarà difficile per Erik parlare a cuore aperto a Josie dicendole di non essere il suo padre biologico.

Yvonne sosterrà entrambi, ma non sarà facile gestire la situazione.

Sebbene Josie sia consapevole di quanto ferirà Erik, sarà decisa più che mai a conoscere il suo padre biologico. Non sa che Erik, anzitempo, ha ricevuto una chiamata che la riguarda e che è già a conoscenza dell'uomo che tanto cerca. La sua scelta è quella di ingannarla, nascondendole le preziose informazioni apprese.

Erik e Yvonne si recheranno di nascosto a Francoforte per cercare il padre di Josie, sapendo benissimo che si trova in quella città. Una chiamata, loro malgrado, manderà a monte il piano.

Josie scopre la bugia di Erik e Yvonne

Erik confesserà a Josie di non essere suo padre, ma non sarà completamente sincero con lei.

È a conoscenza di dove si trovi il vero papà di Josie e così cercherà di raggiungerlo insieme a Yvonne a Francoforte.

Per una serie di circostanze Josie scoprirà la bugia di Erik e Yvonne. Dopo la rabbia iniziale capirà le loro ragioni e li perdonerà. Nonostante ciò sarà ancora sopraffatta dalla situazione, ma potrà contare su Leon, sempre pronto a sostenerla e proteggerla.

Erik non avrà alcuna intenzione di abbandonare Josie e continuerà a sostenerla finanziariamente, chiedendo aiuto ad Alexandra.

Erik in costante contraddizione tra il bene e il male

Uno dei personaggi più controversi di Tempesta d'amore è Erik, in perenne lotta tra il bene e il male. Pare che in lui ci siano due anime: una volta alla brama di potere - da raggiungere con qualsiasi mezzo - e l'altra decisamente più umana, capace di grandi gesti d'amore.

Per far felice Ariane, quando finse di avere ancora pochi giorni di vita, Erik fu disposto a lasciare tutto per seguirla, denaro compreso. Anche il fatto di avere il coraggio di rivelare a Josie la verità non è da poco, ma ecco che, anche in questo caso, non riesce a restare sulla retta via e finisce per mentirle di nuovo, nascondendole di sapere dove si trovi suo papà. Se Josie non fosse venuta a saperlo per conto suo, probabilmente Erik avrebbe perseverato a tenerle nascosta la verità.