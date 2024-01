Le anticipazioni sugli ospiti della nuova edizione di C'è posta per te, in programma da sabato 13 gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcun i volti che hanno già partecipato a diverse edizioni del programma tra cui Paolo Bonolis e Stefano De Martino.

Spazio anche all'arrivo di alcuni prof protagonisti dell'attuale edizione, come di Lorella Cuccarini, ma anche al gruppo de Il Volo e a Raoul Bova.

Chi sono gli ospiti di C'è posta per te 2024

Maria De Filippi ritornerà in onda nella fascia serale di Canale 5 a partire dal 13 gennaio, serata in cui è prevista la prima puntata del programma che dovrà sfidarsi con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Nelle scorse settimane la conduttrice si è portata avanti con le registrazioni delle prime storie e sorprese che troveranno spazio nel corso di questa nuova edizione, con tanto di ospiti vip pronti a mettersi in gioco.

Tra coloro che hanno partecipato alle riprese del programma di Canale 5 spicca il nome di Stefano De Martino, che quest'anno ha potuto contare sulla presenza di Maria De Filippi nel suo show natalizio trasmesso a dicembre su Rai 2.

Cuccarini e Ferilli tra gli altri ospiti

In studio arriverà anche un'amica di vecchia data della conduttrice. Trattasi di Sabrina Ferilli, che già in passato si è prestata più volte a questo tipo di sorprese.

Saranno ospiti anche i ragazzi de Il Volo, che quest'anno risultano anche nel cast dei 30 Big del Festival di Sanremo.

Paolo Bonolis sarà uno degli ospiti dello show di Canale 5, così come ci sarà spazio per il ritorno di Raoul Bova che a marzo sarà protagonista su Rai 1 della nuova stagione di Don Matteo.

Le porte del people show si spalancheranno anche per due insegnanti di Amici 23. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che sarà accompagnato in studio dalla sua partner Giorgia.

Non ci sarà la sfida tra il people show di Canale 5 e la finale di Sanremo 2024

In attesa delle prime puntate la padrona di casa della trasmissione ha già fatto sapere che quest'anno non sfiderà l'appuntamento con la finale del Festival di Sanremo 2024, così come è accaduto nel 2023.

Intervenuta in una puntata di Viva Rai 2 condotto da Fiorello, la padrona di casa del people show ha ammesso che si guarderà la finale della kermesse musicale condotta da Amadeus comodamente dal suo divano di casa e farà il tifo per i tanti ex allievi che quest'anno presenteranno dei brani in gara tra cui Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e i The Kolors capitanati da Stash.