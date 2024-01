Le anticipazioni di Tempesta d'amore sulle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a domenica 28 gennaio, raccontano che Paul noterà la simbiosi crescente tra Josie e Leon iniziando a sospettare che tra i due possa nascere una relazione sentimentale.

Lo sceneggiato tedesco va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Helene si scuserà con Shirin

Constanze, dopo essere stata nominata vice degli Schwarzbach, riuscirà a persuadere Christoph ad assumere "Gli Dei del cioccolato" in vista della festa di primavera, così Paul sarà chiamato a dire a Josie che il suo ordine per l'evento è stato cancellato.

Saalfeld non ci metterà molto a notare quanto Lindbergh fatichi a mettere al corrente Klee, quindi Christoph sceglierà di avanzare una proposta al direttore amministrativo.

Josie, ignara di tutto, realizzerà una nuova pralina che chiamerà "Risveglio di primavera" e sarà impaziente di fare assaggiare la sua fresca creazione a Paul, nel frattempo Leon sarà tormentato dai sensi di colpa per aver omesso la sua identità e aver sottratto l'ordine all'aspirante cuoca.

A seguito del litigio avuto con Shirin, Helene sceglierà di seguire il suggerimento di Michael così andrà da Ceylan e farà ammenda con lei per il suo comportamento.

Erik, poco dopo, desidererà che la prima notte di coppia con Yvonne sia indimenticabile e le prometterà che la trascorreranno nella suite reale.

Peccato, però, che Vogt non si renderà conto che la suite reale è stata già riservata a un altro cliente. La signora Klee, alla luce dei fatti, si recherà nella suite in questione e troverà inizialmente soltanto una tavola imbandita.

Paul temerà che Josie e Leon diventino una coppia

Constanze chiederà a Paul se vuole realmente stare in coppia con lei, così nell'uomo emergeranno sia il timore che Josie e Leon possa iniziare una relazione amorosa che le vere motivazioni che l'hanno spinto a perpetrare la storia con l'avvocatessa.

L'idea di Gerry che Helene possa vestire i panni di parrucchiera nel salone di bellezza di Shirin non convincerà molto quest'ultima, ma quando la donna si prenderà spontaneamente cura di un'esigente cliente ecco che Ceylan rimarrà piacevolmente sorpresa.

Max vorrà attirare i consensi degli elettori lanciando una campagna dal titolo "Case a prezzi accessibili", ma il fare spiccatamente liberale del fitness trainer non andrà affatto a genio a Werner.

Ad ascoltare il diverbio tra i due sarà Vanessa, la quale comprenderà che il padre di Robert si sente attaccato personalmente da tale vicenda.

Durante una delle sue solite passeggiate in bicicletta a Bichlheim, Andrè si distrarrà un attimo e schizzerà Helene con l'acqua di una pozzanghera. La mamma di Max chiederà subito un risarcimento al cuoco, ma Konopka non darà peso alle parole di Helene e proseguirà dritto per la sua strada.

La signora Frobel ricatterà ancora Carolin

Michael e Carolin organizzeranno una cena insieme nuovamente, ma la maestra d'equitazione si vedrà costretta a dare forfait mettendo una scusa sul piatto. La signora Frobel, responsabile della libertà vigilata di Carolin, ricatterà quest'ultima costringendola a sottrarre degli oppiacei dalla clinica usando il passepartout di Michael.

Josie si accorgerà che vedere Paul e Constanze in coppia non la fa più soffrire come un tempo, quindi sembrerà più convinta a voltare pagina in tal senso. I sensi di colpa di Leon nei riguardi di Josie non accenneranno a placarsi ma, nonostante ciò, il ragazzo non riuscirà a confessarle la verità, ovvero di essere il Direttore della filiale "Gli Dei del cioccolato".

Max, successivamente, sarà ancora alla ricerca di alcuni consensi da parte degli elettori per raggiungere la tanto agognata poltrona nel Consiglio Comunale, mentre Gerry volendo aiutare il consanguineo riuscirà a persuadere Yvonne a firmare la petizione.

Un riepilogo sulle puntate precedenti

Nelle puntate della settimana precedente dal 15 al 21 gennaio, Josie sarà prossima a inaugurare il Café Liebling ma dovrà fare i conti con la concorrenza di "Cioccosogni" guidata da Constanze, nel frattempo Werner e Robert verranno a conoscenza dell'acalculia di Christoph e saranno intenzionati a estrometterlo dai vertici aziendali.

Gerry, intanto, offrirà a sua madre la possibilità di alloggiare in maniera temporanea nel suo appartamento, proposta che farà storcere il muso a Shirin. Nel frattempo Christoph licenzierà Yvonne ma quest'ultima sarà prontamente reintegrata professionalmente da Erik, mentre Alfons e Hildegard faranno una catena telefonica per aiutare Josie con la sua campagna promozionale.

La giovane Klee farà l'incontro di Leon, ma non riuscirà a sapere granché di lui, intanto Gerry e Shirin saranno chiamati a vivere la loro relazione con Helene che è spesso nei paraggi.