Rasit e Gaffur troveranno il corpo senza vita di Fekeli nella puntata di Terra Amara in onda giovedì 11 gennaio e i tristi timori di Lutfiye si riveleranno fondati. La notizia della morte improvvisa di Fekeli scuoterà tutta Cukurova.

Nel frattempo Zuleyha si recherà a un importante cena di lavoro a cui parteciperanno anche il sindaco e Hakan. Betul non sarà invitata all'evento e Abdulkadir non perderà occasione per spronarla a fare di più.

Preoccupazione per Fekeli da parte di Lutfiye

A villa Yaman non arriveranno notizie di Fekeli e questo farà preoccupare molto Lutfiye.

La donna, infatti, non potrà fare a meno di pensare alla telefonata ricevuta da Ali Rahmet che le parlava dei sospetto che Mehmet avesse una falsa identità. Lutfiye parlerà con Zuleyha delle sue preoccupazioni, visto che Fekeli sarebbe andato ad Ankara da solo, ma non le dirà nulla dei suoi sospetti. Ali Rahmet, infatti, si era raccomandato con lei di non parlarne con nessuno.

Zuleyha proverà a rassicurare Lutfiye, anche se inizierà a domandarsi se Fekeli possa aver scoperto qualcosa su Demir. Intanto Altun dovrà presenziare ad un evento importante: ci sarà la cena della nuova Camera degli Esportatori e tra i partecipanti ci saranno anche Hakan e il sindaco di Cukurova. Mancherà, invece, Betul che non è stata inviata per l'occasione.

L'esclusione della figlia di Sermin non passerà inosservata ad Abdulkadir che non perderà occasione per riprendere la ragazza. Keskin dirà a Betul che dovrà impegnarsi di più se vuole diventare la nuova signora di Cukurova.

La scoperta di Gaffur e Rasit

Nel frattempo, Gaffur e Rasit saranno di ritorno con il furgone quando sulla strada vedranno l'auto di Fekeli.

I due uomini correranno a vedere e in un primo momento penseranno che Ali Rhamet si sia addormentato. Dopo averlo chiamato diverse volte, Gaffur si renderà conto che Fekeli è morto.

I due uomini correranno alla tenuta per dare la triste notizia e le prime ad apprendere del decesso di Ali Rahmet saranno Gulten e Saniye. Successivamente verrà informata Lutfiye che avrà un malore a causa del forte dispiacere.

Zuleyha verrà avvisata con una telefonata e sarà distrutta dall'ennesimo dolore che colpisce i suoi affetti più cari.

Ricostruzione delle puntate precedenti: Fekeli aveva scoperto la vera identità di Mehmet

Nelle puntate precedenti, Fekeli aveva avuto il sospetto che Mehmet Kara non è chi dice di essere e si era messo a indagare da solo sulla vicenda. In questo modo Ali Rahmet ha scoperto che il nuovo socio di Zuleyha è il fratello dell'uomo che ha investito ed è andato da Abdulkadir a chiedere spiegazioni. Quest'ultimo non si è lasciato intimidire da Ali Rahmet, arrivato con un'arma, ed è riuscito a liberarsi di lui dicendogli di non avere nulla a che fare con la vendetta di Gumusoglu.

Sulla strada del ritorno, però, Fekeli è stato ucciso dagli uomini di Abdulkadir che gli hanno iniettato una sostanza velenosa, provocandogli un arresto cardiaco immediato.