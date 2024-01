Roberta Di Padua lascia il cast di Uomini e donne nel corso delle puntate che andranno in onda tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024.

La prima registrazione del talk show che aprirà il nuovo ciclo di appuntamenti dopo la pausa natalizia di due settimane si preannuncia decisamente scoppiettante, dato che uno dei volti di punta del parterre over preferirà uscire di scena dalla trasmissione per colpa del comportamento di Alessandro Vicinanza.

Alessandro delude le aspettative di Roberta Di Padua

Le anticipazioni del talk show rivelano che nelle giornate dell'8 e 9 gennaio sarà trasmessa la registrazione avvenuta lo scorso 12 dicembre, in cui Roberta si è ritrovata a fare i conti con una decisione di Alessandro che l'ha lasciata profondamente senza parole.

Roberta e Alessandro stavano portando avanti da un po' di settimane la loro frequentazione e tutto sembrava procedere per il verso giusto, tanto che ci sono stati anche diversi momenti in cui si sono lasciati andare a baci, coccole e carezze.

In studio, però, il cavaliere napoletano finirà per spiazzare la dama rivelando di essere interessato a conoscere anche altre dame presenti nel parterre del trono over, in particolar modo Cristina, che ha colpito la sua attenzione.

Roberta lascia il cast per colpa di Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 8-9 gennaio

Un duro colpo per Roberta, dato che in questo modo il suo cavaliere ammetterà di non essere disposto a concederle "l'esclusiva", bensì di essere pronto a iniziare la frequentazione anche con altre signore.

Tanto basterà per scatenare la furia della dama napoletana che, nel corso degli appuntamenti che andranno in onda l'8 e 9 gennaio in tv, deciderà di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Roberta ammetterà di non essere disposta a vedere Alessandro vivere le sue nuove storie d'amore in studio dopo quello che hanno vissuto assieme, motivo per il quale preferirà fare un passo indietro e andare via dal cast del trono over.

L'addio di Roberta scatena i dubbi dei fan social

Si chiude così il capitolo della dama napoletana nelle vesti di protagonista del trono over, dopo che per anni è stata uno dei volti indiscussi della trasmissione, amata e al tempo stesso criticata dal pubblico social.

I fan del talk show dei sentimenti, però, al momento ipotizzano che questa decisione della dama possa celare il suo desiderio di riuscire ad approdare sul trono come ha fatto Ida Platano in questa edizione e mettersi in gioco nelle vesti di tronista.

Un approdo che non passerebbe inosservato e che assicurerebbe grande visibilità alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che continua a dominare gli ascolti.