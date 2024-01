Le anticipazioni sulla quarta e ultima serie di Terra Amara in programma nel corso del 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha si ritroverà vittima di un attentato che verrà messo in piedi da Vahap e che avrebbe dovuto avere come vittima Hakan, che nel frattempo continua a fingere sulla sua vera identità e si fa chiamare Mehmet.

A distanza di questo increscioso episodio, che metterà a rischio la vita della signora di Cukurova, gli spettatori assisteranno ad un salto temporale di cinque mesi, il quale rafforzerà sempre più il legame tra Zuleyha e il ricco Mehmet.

Zuleyha e Hakan finiscono nel mirino di Vahap

Dopo essere arrivato a Cukurova con l'intento di impossessarsi del patrimonio degli Yaman, Vahap deciderà di sbarazzarsi di Hakan e metterà a segno un piano diabolico per farlo fuori definitivamente.

Gli spoiler della quarta stagione finale rivelano che Vahap seguirà l'uomo e Zuleyha durante una cena intima al ristorante, con la quale il ricco imprenditore ha finalmente intenzione di svelare alla sua amata tutta la verità sulla sua identità e al tempo stesso vuole chiederle di sposarlo.

Peccato, però, che il piano dell'uomo verrà stravolto dalla furia cieca di Vahap che approfittando di questo momento di intimità tra i due, farà partire un colpo di arma da fuoco con l'intento di uccidere Hakan ma finirà per colpire la donna.

Salto temporale di 5 mesi dopo l'attentato a Zuleyha: anticipazioni Terra amara ultima serie

Zuleyha verrà ferita da questo proiettile e trasportata d'urgenza in ospedale, dove si ritroverà per l'ennesima volta in serio pericolo di vita.

Le anticipazioni riguardanti l'ultima serie della soap turca rivelano che dopo questo terribile attentato si verificherà un salto temporale di ben cinque mesi nelle trame.

Durante questo tempo, Mehmet/Hakan non ha mai lasciato sola la sua amata che nel frattempo è riuscita a riprendersi dopo l'attentato.

Tuttavia, l'uomo non le ha ancora confessato tutta la verità sulla sua identità, continuando così a mantenere il segreto.

Anche Kadir e Vahap non hanno abbandonato i loro piani criminali e continueranno a mettersi all'opera per cercare di far fuori definitivamente la coppia Hakan-Zuleyha.

Il passato burrascoso di Mehmet/Hakan nelle puntate precedenti

Una posizione scomoda per Hakan, che nelle puntate precedenti era arrivato a Cukurova per vendicare la morte del fratello e vendicarsi di Demir, fingendo però di essere un'altra persona per non destare sospetti.

Tuttavia, dopo aver conosciuto Zuleyha si innamorò follemente della donna, tanto da cambiare i suoi piani e mettere in secondo piano la sua vendetta per provare a conquistarla e farla innamorare di lui.