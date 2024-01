In Terra Amara Lütfiye sarà una delle prime ad accorgersi del sentimento che c'è tra Züleyha e Mehmet. Dopo una rapina che si terrà a Villa Yaman sarà proprio lei a beccarli fuori casa mentre si scambiano un bacio. Sarà molto imbarazzata, ma non dirà nulla in merito. Sarà felice di vedere Züleyha così vicino a un altro uomo?

Fikret e Betül si fidanzano ufficialmente

Nel circolo più esclusivo di Çukurova si terrà la festa di fidanzamento di Fikret e Betül. Il ragazzo chiederà ufficialmente la mano della ragazza a Sermin. Tutto sembrerà andare per il meglio fino a quando arriveranno delle brutte notizie dalla villa: un ladro è entrato in casa e ha ferito Gaffur.

Züleyha e Mehmet andranno subito a casa, mentre Fikret attenderà la fine della festa per raggiungerli, ma appena avrà la possibilità, insieme alla zia, correrà alla per capire che cosa sia successo e se soprattutto Gaffur sta bene.

Il piano di Betül

A Sermin non piacerà l'atteggiamento di Fikret: ha mollato la sua futura sposa in uno dei giorni più importanti della sua vita per correre ad aiutare Züleyha. Betül, invece, sembrerà leggermente più calma della madre, anche perché è cosciente di una cosa: lei e Fikret ormai sono fidanzati e nulla può cambiare.

Sarà disposta ad accettare il comportamento del suo promesso sposo, ma dopo il matrimonio chiederà a Fikret di fare una scelta importante. Di cosa si tratterà?

Fikret arriva alla villa

Intanto alla villa Züleyha e Mehmet proveranno a contare i danni della rapina. A quanto pare non è stato portato via niente, perché il ladro probabilmente si è spaventato alla vista di Gaffur e per questo l'ha accoltellato (l'operaio non è grave, ma si trova ricoverato in ospedale).

Anche Lütfiye e Fikret arriveranno alla villa, e la donna si chiederà perché qualcuno abbia pensato di derubare Villa Yaman.

Fikret le spiegherà che non si tratta di una semplice rapina, dietro questa storia c'è la mano di Hakan.

Il bacio davanti a Lütfiye

Mehmet e Züleyha si troveranno nell'ingresso della villa. Lui le chiederà se vuole che le mandi alcuni dei suoi uomini per sentirsi protetta, ma lei gli dirà di stare tranquillo. Lui dolcemente la bacerà, ma proprio in quel momento arriverà Lütfiye, che li beccherà insieme.

Lütfiye sarà in imbarazzo, ma non avrà il coraggio di proferire parola in merito.

L'uscita di scena di Bülent Polat da Kuruluş Osman

Intanto in Turchia i fan dell'interprete di Gaffur, Bülent Polat, hanno dovuto dire addio al personaggio che stava interpretando nella seria Kuruluş Osman, produzione che va avanti da cinque stagioni e che racconta la storia del fondatore e primo monarca dell'impero ottomano Osma Gazi.

Il suo personaggio, quello di Üstad Gera, è uscito di scena durante l'episodio 142 andato in onda il 27 dicembre.