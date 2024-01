Zuleyha presenterà Mehmet come nuovo socio al pubblico nelle prossime puntate di Terra Amara in onda a gennaio. La donna farà un bel discorso in cui ricorderà la defunta Hunkar ma non dedicherà nessuna parola a Demir e questo non piacerà a Sermin che avrà subito da ridire. Mehmet sarà accolto con piacere dai presenti alla cerimonia e chiarirà che il suo obiettivo è far crescere l'azienda e Cukurova.

La presentazione ufficiale di Mehmet e il suo arrivo in società

Mehmet inizierà subito a lavorare accanto a Zuleyha e le sue intenzioni sembreranno ottime.

Nonostante qualche diffidenza iniziale, il nuovo arrivato è riuscito a conquistare la signora Altun con una delega. Mehmet, infatti, ha lasciato a Zuleyha la facoltà di agire al suo posto in sua assenza e questo è stato visto come un gesto di grande fiducia. Alla tenuta Yaman si terrà come ogni anno la cerimonia per la circoncisione e visto che Mehmet chiederà di parteciparvi, Zuleyha approfitterà dell'occasione per presentare il nuovo socio a tutti. La festa sarà come sempre un grande successo e Zuleyha prenderà la parola per un discorso molto toccante in cui ricorderà la cara signora Hunkar. La moglie di Demir ricorderà che la cerimonia si svolge grazie a sua suocera che ha dato vita a molte tradizioni e aiutato tanta gente.

Zuleyha si riprometterà di portare avanti tutto quello che di buono Hunkar ha fatto per Cukurova.

Le critiche di Sermin di fronte al discorso di Zuleyha

Il discorso di Zuleyha sarà ricco di emozioni, ma non ci sarà nessuna parola per suo marito Demir e questo sembrerà strano a Sermin. La madre di Betul storcerà il naso di fronte al discorso di Zuleyha: "Mi sembra che Fekeli e Lutfiye abbiano oscurato il suo cuore", dirà la donna.

In seguito Mehmet prenderà la parola e, dopo aver ringraziato tutti per l'accoglienza, si impegnerà a dare il massimo per far fruttare l'azienda e far crescere l'intera cittadina di Cukurova. Le parole di Mehmet piaceranno molto ai presenti alla festa che lo premieranno con un grande applauso. I sospetti sul suo conto, però, non mancheranno da parte di Fekeli che, pur avendo fatto con piacere la sua conoscenza, non si sentirà completamente al sicuro.

Il comportamento di Zuleyha non piace al pubblico

L'arrivo di Mehmet non è stato accolto con gioia dai fan di Terra amara e la maggior parte di essi non apprezza il comportamento di Zuleyha. "Demir mi manchi, come fai a non mancare a Zuleyha che già si è trovata un altro?", "Si consola sempre presto e subito", "Non mi piace questa persona", si legge tra i commenti dei telespettatori. Il nuovo personaggio riuscirà a conquistare il loro cuore con il tempo? Chi ha visto la quarta stagione giurerebbe di sì, quindi non resta che aspettare.