In Terra Amara la morte di Demir arriverà come un fulmine a ciel sereno. Sparito dopo l'assalto a Villa Yaman, tutti hanno sperato di ritrovarlo sano e salvo, Züleyha in primis. Invece arriverà la tragica notizia e Züleyha non saprà come affrontare questa nuova fase della sua vita fatta di solitudine, e penserà soprattutto al bene dei suoi figli, ormai entrambi orfani di padre.

Il commissario comunica a Züleyha il ritrovamento del corpo di Demir

Züleyha verrà convocata urgentemente dalla polizia e ad accompagnarla ci sarà Mehmet. Nella vita non se la passerà per niente bene, a causa di alcuni debiti della holding Yaman, ma il commissario sarà pronto a darle la batosta finale: Demir è stato ritrovato senza vita, il corpo è stato conservato per mesi in un frigorifero.

Sentita la notizia Züleyha perderà i sensi, per fortuna ci sarà Mehmet che la prenderà proprio al volo. La porteranno in un divano con la speranza che possa riprendersi presto. In quel momento arriverà anche Fikret, che rimarrà scosso di fronte alla notizia della morte del fratellastro. Nonostante i dissidi nell'ultimo periodo avevano iniziato ad avere un rapporto e gli dispiacerà non aver approfondito la conoscenza.

La polizia impedisce a Züleyha di vedere il cadavere del marito

Züleyha si riprenderà e la prima cosa che chiederà al commissario sarà di vedere il corpo del marito. L'uomo, però, si volterà vero Fikret e farà "no" con la testa: il cadavere è in uno stato di decomposizione avanzato e sarebbe meglio che Züleyha non lo vedesse.

Le assicurano che si tratta proprio di lui, non ci sono dubbi.

Amareggiata per la situazione, Züleyha rientrerà con Fikret alla villa. Non riuscirà a mascherare la sua tristezza con gli operai, ma non riuscirà nemmeno a dire una parola. Sarà Fikret ad annunciare ufficialmente la morte di Demir. Tutti inizieranno a piangere e a non farsene una ragione dell'accaduto.

La disperazione di Züleyha: 'Sono rimasta sola'

Accompagnata da Lütfiye, Züleyha salirà nella sua camera. Si butterà sul letto e con lacrime agli occhi si sfogherà con la sua amica: "Cosa farò adesso Lütfiye? Sono rimasta sola. Come posso gestire tutte le cose? E devo pensare anche ai miei figli: oltre ad Adnan, adesso anche Leyla è orfana".

Lütfiye la spronerà a farsi forza: deve alzarsi da quel letto e continuare a lottare soprattutto per il bene dei suoi figli. È una donna forte, nella vita ne ha passate tante e riuscirà a superare anche questo momento estremamente difficile. Züleyha non riuscirà a non farsi trascinare dalla malinconia, ma dovrà anche pensare al funerale di Demir. Preferirà che venga celebrato in forma privata, e vorrà che accanto a lei ci siano solo i suoi affetti più cari e i dipendenti della tenuta.