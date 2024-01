L'appuntamento con Uomini e donne riparte in tv dall'8 gennaio e, nella stessa giornata, si svolgerà anche la prima registrazione di questo 2024.

I protagonisti del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si ritroveranno in studio nel corso delle giornate di lunedì e martedì per le nuove riprese che andranno poi in onda nel corso delle settimane successive.

E, a tal proposito, non si esclude che il tronista Cristian possa finalmente svelare il nome della sua scelta finale e mettere così la parola fine a questo percorso iniziato a fine agosto.

Nuove registrazioni Uomini e donne: si riparte l'8 e 9 gennaio 2024

Dopo uno stop di due settimane per le vacanze natalizie, Maria De Filippi riprenderà i suoi consueti appuntamenti sul piccolo schermo, tra cui quello con il fortunato talk show dei sentimenti.

La prima puntata del 2024 andrà in onda lunedì 8 gennaio e, nello stesso pomeriggio, i protagonisti del talk show si ritroveranno anche in studio per le riprese dei nuovi appuntamenti.

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, l'8 e 9 gennaio sono in programma le prime due registrazioni di questa nuova annata che accompagnerà il pubblico di Canale 5 fino a fine maggio.

L'attenzione è incentrata in primis sulle vicende del tronista Cristian, dato che per lui potrebbe arrivare il fatidico e atteso momento della scelta finale.

Cristian non si esclude che possa fare la sua scelta finale

Non si esclude che tra l'8 e il 9 gennaio, Cristian possa decidere di concludere ufficialmente il suo lungo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, messo a dura prova anche dagli atteggiamenti della sua corteggiatrice Virginia.

Durante l'ultima registrazione prima dello stop natalizio, la ragazza scelse di non presentarsi in studio, lasciando intendere di aver deciso di mollare la presa e quindi uscire di scena dal cast del trono classico.

Un modo di fare che portò Cristian a non cercarla più, tanto da dire: "Se la prossima volta non tornerà, so già cosa fare".

E così non si esclude che il tronista possa decidere di coronare il suo sogno d'amore con Valentina e viversi con lei questa storia d'amore lontani dai riflettori mediatici.

Il passato turbolento tra Cristian e Virginia a U&D

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle puntate precedenti Cristian aveva dovuto già fare i conti con i capricci di Virginia ma, in quell'occasione, il tronista scelse di andare a riprenderla.

Cristian non si fece problemi a raggiungerla per chiederle di restare e non buttare all'aria il loro percorso, mentre questa volta non sarebbe disposto a fare il primo passo verso la sua pretendente.