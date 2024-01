Nello sceneggiato Terra Amara continuerà a non esserci pace per Zuleyha che nelle prossime puntate dovrà affrontare un'amara verità sul marito Demir. Emergerà che quest'ultimo pagava per nascondere la triste vicenda di Hulya Kumusoglu, una sua ex fidanzata che anni prima aveva tentato il suicidio ed era rimasta paralizzata.

Zuleyha scopre che Demir pagava due donne in cambio del loro silenzio

Demir Yaman non tornerà poiché è morto per mano degli uomini di Abdulkadir ma l’immagine di lui che verrà fuori nella quarta e ultima stagione non sarà delle migliori.

Le anticipazioni turche, infatti, rivelano che emergerà una spiacevole verità su Yaman quando due donne si presenteranno alla tenuta per chiedere a Zuleyha del denaro. Si scoprirà che quest'ultime hanno ricevuto per anni dei soldi da Demir in cambio del loro silenzio su una triste vicenda che ha per protagonista Hulya Gumusoglu, la sorella di Hakan. A causa dell'assenza di Yaman, le due di recente non avranno ricevuto il denaro e pretenderanno che sia la moglie a pagarle.

Zuleyha conoscerà Hulya Gumusoglu

Zuleyha, inizialmente, non crederà alle due donne e si prenderà del tempo per fare delle ricerche sul passato di Demir. La conoscenza di Hulya Gumusoglu, la sorella di Hakan, però la aiuterà a fare chiarezza sulla vicenda.

Emergerà che in gioventù Demir ebbe una storia con Hulya, ma la lasciò dopo averla sedotta: la ragazza non accettò di essere stata abbandonata e tentò di suicidarsi gettandosi da un balcone, tuttavia si salvò ma rimase paralizzata e incapace di parlare.

La sorte della giovane Gumusoglu è rimasta nascosta per anni proprio perché le due persone che ne erano a conoscenza venivano pagate per tacere.

Apprendere la storia di Hulya e vedere con i propri occhi le condizioni in cui si trova, porterà Zuleyha a pensare al male che Demir fece anche a lei all'inizio del loro matrimonio. Tutto questo la spingerà a voltare definitivamente pagina.

Un punto sul motivo del ritorno di Hakan a Cukurova

Nelle puntate di Terra amara già trasmesse in Italia è entrato in scena da qualche settimana il nuovo personaggio di Hakan Kumusoglu, un ricco uomo d'affari ma anche, e soprattutto, una vecchia conoscenza di Demir.

La new entry si è presentata sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, il nuovo socio della holding Yaman.

Uno dei motivi del suo arrivo a Cukurova è quello di vendicarsi del suo vecchio amico, perché in parte responsabile della menomazione della sorella Hulya, la quale non può né camminare né parlare. Hakan nutre un profondo odio nei confronti di Demir non solo perché ha ingannato la sorella, ma anche perché in passato lo ha lasciato in una situazione economicamente difficile dopo alcuni affari insieme.