Negli episodi di Beautiful in onda dall'8 al 13 gennaio Brooke e Thomas litigheranno riguardo la situazione del piccolo Douglas proprio quando il ragazzo ha in mano un coltello per tagliare una mela e la donna si sentirà in pericolo. Inoltre Bill e Li mostreranno subito grande sintonia, mentre Logan senior e Taylor mostreranno diversità di vedute sul comportamento portato avanti da Steffy. La moglie di Ridge infatti lo riterrà ingiusto, mentre Hayes sosterrà la figlia.

Deacon prova a contenere l'esuberanza di Sheila

Hope e Brooke non sopporteranno l'atteggiamento di Steffy e Taylor e decideranno di confrontarsi con entrambe le donne.

Lo scontro non potrà che essere durissimo. La giovane Forrester insisterà che Ridge dovrà tornare al più presto a essere felice con la sua vera famiglia che non potrà mai essere quella Logan. In generale le rappresentanti delle famiglie Logan e Forrester non avranno intenzione di indietreggiare dalle loro idee.

Nel frattempo Deacon proverà in ogni modo a contenere l'eccessiva esuberanza di Sheila, ma senza grande successo. L'anziana Carter infatti sarà determinata nel tornare ad avere un ruolo importante nella vita di Finnegan, ma continuando così potrebbe avere dei problemi.

Ridge si scusa con Taylor e Steffy per essere stato poco presente nel corso degli anni

Brooke e Hayes litigheranno in quanto la prima incolperà la rivale di non sapere gestire Steffy, che fino ad ora non ha fatto altro che metterla in cattiva luce.

Taylor non porgerà le sue scuse per il comportamento della figlia, ma anzi giustificherà le sue azioni poiché non è del tutto falso che Logan senior ha provocato molto dolore nello stilista. A questo punto Brooke ricorderà alla dottoressa del bacio che si è scambiata con suo marito a Montecarlo.

Nel frattempo Hope sarà insieme a Thomas e gli domanderà se è d'accordo con i gesti fatti dalla sorella.

Il ragazzo le confesserà che era presente quando Steffy ha risposto alla chiamata e ha impedito a Brooke di parlare con suo marito, ma nonostante questo è convinto che il padre meriti di avere al suo fianco una persona che lo rispetti sempre. In tutto questo Bill vedrà Li e i due dimostreranno subito grande intesa, mentre Ridge non accamperà attenuanti e si scuserà con Hayes e Steffy per essere stato molto assente nel corso degli anni.

A Villa Forrester invece andrà in scena una discussione tra Brooke e Thomas riguardo il piccolo Douglas. Tutti e due finiranno per scontrarsi, proprio mentre il designer ha in mano un coltello per tagliare una mela. La donna non potrà che sentirsi in pericolo.

Nelle puntate precedenti: Steffy vuole separare Brooke da Ridge

Nelle puntate precedenti della soap americana abbiamo assistito a Ridge che è rimasto scioccato nell'assistere all'abbraccio tra Bill e Brooke. Questi ultimi hanno subito giustificato la loro azione ritenendola amichevole, ma Forrester non ha creduto alle loro parole. Inoltre Steffy si è attivata in ogni modo per far ricongiungere la sua famiglia, arrivando addirittura a negare a Logan senior di poter parlare con suo marito. La ragazza non si è fermata a questo, ma ha ribadito alla matrigna che avrebbe fatto di tutto per separarla dal padre.