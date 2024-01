Negli episodi di Terra Amara in onda dal 22 al 28 gennaio, Zuleyha sarà accusata di avere ucciso Umit, ma Hakan farà cancellare le sue impronte sull'arma da fuoco e la salverà dal carcere. Inoltre sarà ritrovato il corpo senza vita di Demir ed Altun delusa per il suo comportamento, organizzerà un funerale aperto a pochi intimi e questa cosa non sarà condivisa dal personale.

Lutfye consiglia a Zuleyha di deporre alla polizia

Betul confesserà ad Abdulkadir che ha sentito Zuleyha raccontare di avere ucciso Umit. A questo punto l'uomo invierà alle autorità un fascicolo anonimo nel quale è contenuto l'arma da fuoco che ha tolto la vita alla Kahraman.

Gaffur si recherà alla tenuta e comunicherà a tutti che il procuratore ha in mano le prove per poter condannare la signora Yaman.

Inoltre Fikret consiglierà alla bella Altun di scappare in Germania insieme ai figli. Lutfiye invece le dirà di andare alla polizia per fornire una sua versione dei fatti. Zuleyha alla fine seguirà il consiglio della zia ed i gendarmi le porranno numerose domande. Successivamente cadrà ogni accusa nei confronti della donna, in quanto nell'arma non sarà trovata alcuna sua impronta.

Zuleyha si scontra con Betul

Tutti a Cukurova crederanno che è stato Hakan a fare incolpare Zuleyha, ma in realtà è stato proprio l'uomo a cancellare ogni impronta per evitare che finisse in prigione.

Intanto Betul rivelerà a Fikret l'intenzione di Gumusoglu di donare venti milioni di dollari per ripianare le passività dell'azienda Yaman. Il rosso vorrebbe aiutare la giovane Altun al posto suo e ragionerà di vendere i propri terreni. Lutfiye però gli suggerirà di cedere alcune case di Istanbul, ottenute tramite lascito da Ali Rahmet.

Nel frattempo Betul sarà in preda all'ira con Keskin perché non è riuscito a far condannare la moglie di Demir, ma lui le intimerà di non venire meno al loro progetto di distruggere gli Yaman. In tutto questo le condizioni finanziarie degli Yaman peggioreranno dopo che si è diffusa una epidemia ed Altun accetterà l'offerta in denaro di Hakan, dandogli la metà delle azioni della società.

Fikret sarà deluso dalla decisione della donna.

In seguito sarà rinvenuto il corpo senza vita di Demir e sua moglie organizzerà un funerale per pochi intimi, ma il personale non sarà d'accordo con la decisione. Nello stesso tempo Zuleyha si scontrerà duramente con Betul e quest'ultima si adopererà per ricucire il rapporto con la cugina, perché è consapevole che potrebbe estrometterla dall'azienda.

Nelle puntate precedenti: Adbulkadir fa affondare il carico

Nelle puntate andate in onda la scorsa settimana abbiamo assistito a Zuleyha che ha annunciato ad Hakan la volontà di chiedere il divorzio da Demir. L'imprenditore ha deciso di non fare pagare alla bella Altun gli errori compiuti dal marito e pertanto ha chiesto ad Abdulkadir di non fare esplodere il carico degli Yaman.

Keskin però non ha seguito quanto detto da Gumusoglu e l'ha fatto affondare lo stesso. Inoltre abbiamo visto Azize ed Adnan che sono spariti nel nulla, ma successivamente si è appreso che erano andati in città per mangiare dei dolci.