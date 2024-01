Negli episodi della soap tv iberica La Promessa in onda dal 22 al 26 gennaio, Manuel non cederà ai ripetuti ricatti di Jimena e deciderà di recarsi a Puebla De Tera per sbrigare alcune commissioni. Inoltre Jana potrà finalmente vendicarsi di Petra visto che la donna non avrà più l'appoggio di Cruz, mentre per Don Alonso sarà dura accettare l'idea di avere la moglie forzatamente rinchiusa in manicomio.

Catalina delusa in quanto si sente poco considerata all'interno della famiglia

Il rapporto tra Manuel e Jimena risulterà compromesso e la tensione tra i due risulterà elevata.

Il ragazzo ha deciso di non accompagnare la moglie a fare delle compere e per lei è stato un grande oltraggio. Il marchesino però ha bisogno di andare a Puebla De Tera per sbrigare alcune incombenze e nonostante la sua signora continui a ricattarlo di rendere pubblica la lettera, non baderà a lei e ci andrà comunque.

Visto che il giovane Lujan si troverà lontano dalla tenuta, sarà la moglie ad occuparsi delle questioni inerenti la proprietà scavalcando Martina che aveva dato il suo supporto a Catalina. La nipote di Don Alonso mal tollererà questo, in quanto si sentirà sempre meno considerata all'interno della famiglia. A stare vicino alla ragazza ci sarà comunque Curro, che si rivelerà una valida persona con la quale confidarsi.

Don Romulo esorta Don Alonso a non arrendersi

Per Don Alonso sarà difficile accettare quanto successo ultimamente. Infatti per evitare che la sua famiglia fosse colpita da un grave scandalo, è dovuto scendere a dei compromessi con Elisa De Grazalema e con suo cognato Lorenzo. In questo modo ha dovuto sottostare al fatto che Cruz venisse ricoverata in un manicomio.

Don Romulo proverà a supportarlo e lo esorterà a non arrendersi agli ultimi eventi, certo che prima o poi riuscirà a sistemare ogni cosa.

Nel frattempo Mauro darà le prime lezioni di scrittura e lettura a Simona e Candela, ma il compito si rivelerà più complicato di quanto ipotizzato. In tutto questo Jana potrà finalmente rivalersi contro Petra, visto che la ragazza non ha più il sostegno di Cruz ed è stata declassata al ruolo di normale domestica.

Intanto Maria Fernandez seguirà il consiglio di Teresa e deciderà di parlare con Salvador del loro matrimonio ed in generale del loro rapporto, visto che non hanno avuto modo di farlo dopo che lui è partito in guerra.

Nelle puntate precedenti: Jana ipotizza un possibile avvelenamento ai danni di Pia

Nelle puntate che sono andate in onda la scorsa settimana, abbiamo assistito alla baronessa che è stata vogliosa di vendetta nei confronti di Cruz e ha chiesto a Don Alonso di rinchiudere la moglie in una casa di cura. L'uomo trovandosi da solo, ha invitato Catalina a restare nella tenuta così da occuparsi delle questioni familiari. Inoltre Curro non ha ancora accettato di essere figlio di una governante, mentre le condizioni di salute di Pia sono peggiorate e Jana ha ipotizzato un possibile avvelenamento.