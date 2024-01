In Terra Amara Gaffur rischierà di morire a causa di un ladro che si intrufolerà a Villa Yaman. La rapina verrà messa in atto il giorno che al Circolo di Çukurova si terrà la festa di fidanzamento di Betül e Fikret. Gaffur, con la casa vuota, sentirà dei rumori strani, andrà a controllare ma troverà un ladro che intimorito dalla presenza di Gaffur lo accoltellerà.

Un ladro si intrufola a Villa Yaman

A Villa Yaman sembrerà una serata tranquilla. Tutti si troveranno nel circolo più esclusivo di Çukurova per presenziare alla festa di fidanzamento di Fikret e Betül.

Nonostante per la famiglia Yaman i dipendenti siano come una famiglia non verranno invitati alla festa, anche perché i rapporti con Sermin e Betül non sono proprio idilliaci.

Qualcuno, però, sa che a casa non è presente nessuno, quindi penserà bene di recarsi a Villa Yaman per compiere una rapina.

Gaffur sente dei rumori inconsueti in casa

Inizierà ad aggirarsi per la casa fino ad arrivare nella camera di Züleyha. Qui inizierà a perlustrare i cassetti, ma senza prendere nulla. A un certo punto in cucina arriverà il solito Gaffur affamato in cerca di qualcosa da mangiare. Aprirà il forno e troverà una sorta di borek che vorrà mangiare in un sol boccone.

Intanto il ladro, indisturbato, proseguirà il suo giro nella camera di Züleyha, ma farà cadere una scatola.

Gaffur sentirà il rumore e capirà che a casa c'è qualcun altro, ma sapendo che tutti sono alla festa si chiederà chi possa essere.

Gaffur viene ferito a una gamba

Gaffur, inizialmente, penserà che la nonnina si sia recata nel bagno che si trova nel piano di sopra, nonostante lei si trovi sempre nel piano terra. Alla fine però, anche un po' intimorito, andrà a controllare.

La chiamerà, ma lei ovviamente non risponderà. Gaffur inizierà a percorrere l'andito, ma il ladro lo sentirà mentre chiamerà la nonnina. Uscirà dalla stanza e appena si troverà davanti a Gaffur prenderà il coltello e lo ferirà alla gamba. Scapperà via senza farsi vedere, fino a quando una domestica sentirà le sue grida d'aiuto e andrà a prestargli soccorso: riuscirà l'uomo a salvarsi?

Le volte in cui Gaffur ha rischiato di morire

Non è la prima volta che Gaffur rischierebbe di morire. Nonostante sia uno dei pochi personaggi a essere presente in tutte e quattro le stagioni della serie, durante il suo percorso ne ha viste delle belle. Ha rischiato di perdere la vita durante l'incendio appiccato da Fikret nella stalla della famiglia Yaman, ma anche il suo capo Demir l'ha picchiato diverse volte.

Si ricordano le bastonate prese quando Demir ha scoperto che era stato Gaffur a uccidere Hatip. In quel caso aveva dichiarato di non averlo ucciso solo per il bene di Saniye e Üzüm.