In Terra Amara la vita di Züleyha si stravolgerà in un attimo. Come anticipano le puntate andate in onda in Turchia, grazie a Lütfiye scoprirà che Mehmet in realtà è Hakan e il tutto avverrà pochi istanti prima che la ragazza parta con lui per convolare a nozze. Sarà afflitta, ma farà la cosa giusta: lo denuncerà e lo farà arrestare.

Züleyha convoca una conferenza stampa

Grazie a Lütfiye la povera Züleyha farà una scoperta sconvolgente: il suo amato Mehmet, quello che avrebbe dovuto sposare durante una vacanza in nave, in realtà è Hakan Gümüşoğlu, l'acerrimo nemico di Demir nonché il trafficante d'armi più ricercato a livello mondiale.

La ragazza rimarrà scioccata dalla notizia e la prima cosa che farà sarà lasciare Hakan, non vorrà avere più nulla a che fare con lui.

Successivamente informerà la polizia di ciò che è successo e convocherà una conferenza stampa per comunicare a tutti come stanno realmente le cose, in fondo si sente in dovere rispetto a tutti gli abitanti di Çukurova.

Le parole di Züleyha per Hakan

Inizierà la conferenza stampa e Züleyha avrà modo di raccontare a tutti i giornalisti la verità. Tra i presenti avrà anche uno spettatore speciale: Hakan. "Popolo di Çukurova, stampa, voglio condividere con voi alcune informazioni che ho appreso oggi e che mi hanno scossa profondamente", inizierà così il discorso di Züleyha, che arriverà subito al nocciolo della questione: "L'uomo d'affari Mehmet Kara, colui che stavo per sposare, in realtà è Hakan Gümüşoğlu, il trafficante d'armi ricercato in tutto il mondo".

"Questa persona, che non conosce limiti quando si tratta di fare del male, era il nemico del mio defunto marito Demir Yaman. È stato lui a organizzare l'assalto presso la nostra villa, a far affondare la nostra nave e a ferire la mia famiglia sia fisicamente che mentalmente", proseguirà Züleyha, ammettendo anche le sue colpe in questa faccenda: "Mi sono innamorata dei suoi trucchi e l'ho fatto davanti a tutti voi, e voglio scusarmi per aver fatto insediare a Çukurova un criminale".

Züleyha denunciare Hakan e la polizia arriverà proprio davanti alla Holding Yaman per arrestarlo. Il tutto avverrà davanti agli occhi della ragazza, ma Hakan non sarà arrabbiato con lei per averlo segnalato alla polizia, anzi prima di salire nella volante le farà un mezzo sorriso, segno del fatto che, nonostante tutto, lui la ama veramente.

Il successo di Terra amara in prima serata

Prosegue il successo di Terra amara. Nella puntata in prime time del 28 gennaio ha conquistato 3.127.000 spettatori, con uno share pare al 17,14%. A seguire Il Commissario Montalbano, che su Rai 1 ha raccolto 2.673.000 spettatori con uno share del 14,91%. Terzo posto per Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa: 1.898.000 spettatori nella prima parte e 945.000 nella seconda.