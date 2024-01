Liam sorprenderà Hope in atteggiamenti ambigui con Thomas e andrà su tutte le furie nelle prossime puntate di Beautiful. Secondo le anticipazioni, La figlia di Brooke perderà l'equilibrio e cadrà sul divano insieme al suo collega, ma proprio in quel momento entrerà Liam in ufficio e penserà che tra loro ci sia stato un bacio. Dopo aver affrontato Thomas mandandolo via, Liam si sfogherà con Hope: "Quanto ancora dovrò sopportare?". L'uomo chiederà a sua moglie di non lavorare più con Thomas, ma lei non vorrà saperne e lo deluderà ancora una volta.

Liam sconvolto nel vedere Hope e Thomas sul divano

Il matrimonio tra Liam e Hope inizierà a vacillare quando Thomas tornerà a lavorare fianco a fianco con la figlia di Brooke. Liam Non nasconderà i suoi timori alla moglie che lo rassicurerà del fatto che Thomas non ha più alcun interesse per lei, al di là di quello professionale. Presto la situazione si complicherà, perché Hope e Thomas si troveranno molto vicini. Lo stilista controllerà un abito della nuova collezione indossato da Hope e mentre li sistemerà alla vita, la donna perderà l'equilibrio e cadrà. Thomas e la figlia di Brooke finiranno sul divano e proprio in quel momento Liam aprirà la porta dell'ufficio e li sorprenderà insieme. Hope si troverà sdraiata sullo stilista e la scena sarà molto ambigua agli occhi di Liam che andrà su tutte le furie.

Il duro confronto tra Liam, Hope e Thomas

Liam sarà sconvolto nell'immaginare che Hope stesse baciando Thomas, mentre quest'ultimo gli dirà che ha frainteso tutto. Spencer sarà accecato dalla gelosia e affronterà il suo rivale, dandogli una spinta e dicendogli che non può toccare sua moglie. Hope a quel punto urlerà per fermare il litigio e Thomas andrà via dall'ufficio.

Il ragazzo andrà a raccontare a Ridge e Taylor quanto è appena accaduto e il timore di perdere il lavoro sarà molto. Nel frattempo, rimasto solo con sua moglie, Liam si dirà molto stanco di questa situazione . "Per quanto ancora dovrò sopportare?", chiederà a Hope che ancora una volta gli spiegherà di essere caduta e che Thomas l'ha soltanto presa.

Liam ribadirà di non fidarsi di Thomas e che farebbe bene a non fidarsi di lui neanche Hope, ma la donna non ne avrà nessuna intenzione. La figlia di Brooke spiegherà che Thomas è fondamentale per il suo lavoro e anche se Liam si infurierà lei non cambierà idea. A quel punto, il figlio di Bill uscirà dall'ufficio senza più ascoltare le parole di sua moglie che lo chiamerà invano.

Uno sguardo indietro: la fiducia di Hope in Thomas

Nelle puntate precedenti, Thomas ha capito i suoi errori e ha chiesto scusa a Brooke per aver falsificato la sua voce distruggendo il suo matrimonio. Nel frattempo, Hope si è trovata in seria difficoltà con la sua linea Hope for the future, tanto che ha rischiato di dover rinunciare alla sua collezione.

La donna ha valutato l'idea di riprendere Thomas a disegnare per lei, ma Liam ha espresso il suo disappunto, tanto da convincerla a rinunciare. Quando è tornata alla Forrester Creations, però, Hope ha ignorato il parere di suo marito e ha deciso di lavorare ancora con Thomas.