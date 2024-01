Betul invierà al pubblico ministero un nastro che incrimina Fikret per traffico di droga nella quarta stagione di Terra amara. Le anticipazioni annunciano che la ragazza sarà decisa a vendicarsi di Fikret che la lascerà, e per questo ruberà a Vahap il finto filmato creato per ricattare il nipote di Lutfiye. Betul invierà il video al pubblico ministero e Fikret dovrà affrontare un interrogatorio.

La fine del fidanzamento tra Betul e Fikret

Tra Betul e Fikret presto nascerà un'attrazione e il nipote di Lutfiye penserà di rifugiarsi tra le braccia della sua amica per dimenticare Zuleyha.

Quest'ultima e Mehmet, infatti, annunceranno il loro matrimonio e Fikret, sentendosi ormai senza speranze, pur essendo innamorato di Zuleyha deciderà di fidanzarsi con Betul. L'uomo sarà molto infelice e più volte tenterà di spiegare a sua zia Lutfiye che il suo cuore batte per Zuleyha, ma per lui sembrerà non esserci altro destino che sposare Betul.

Le cose cambieranno radicalmente quando la signora Altun scoprirà gli imbrogli di Betul ai danni dell'azienda e caccerà dalla villa lei e sua madre. Fikret non potrà più continuare a stare con una manipolatrice e lascerà Betul che sarà disperata e sempre più agguerrita nei suoi confronti.

Guai in arrivo per Fikret a causa di un finto filmato

La vendetta di Betul ai danni di Fikret non tarderà ad arrivare.

La ragazza, sapendo che Abdulkadir e suo fratello Vahap hanno in mano un filmato compromettente per Fikret, si darà da fare per procurarselo. Betul sedurrà Vahap e gli metterà del sonnifero nel bicchiere. Quando l'uomo si addormenterà, per lei sarà molto semplice prendere il nastro che manderebbe in carcere Fikret per traffico di droga.

La donna spedirà subito in forma anonima il filmato al procuratore che sarà sconvolto nel vedere Fikret caricare delle sostanze stupefacenti nei camion dell'azienda Yaman.

Fikret, in realtà, non ha mai trafficato droga, ma è stato incastrato da Abdulkadir. Il nipote di Lutfiye è stato ripreso mentre toglieva le sostanze dai camion e Vahap e suo fratello hanno riavvolto il nastro al contrario per ingannare gli inquirenti e ricattare Fikret.

Quando l'uomo sarà interrogato spiegherà di aver ricevuto una soffiata e di essere andato con Cetin a liberare i camion dalle sostanze. Resterà da chiarire, però, perché i due non abbiano chiamato subito la polizia.

La felicità arriverà anche per Fikret, ma dovrà aspettare ancora molto

Fikret concluderà la sua storia con Betul dopo l'ennesima delusione, scoprendo che la donna è solo un'imbrogliona. Il suo amore per Zuleyha non gli permetterà di avere una vita sentimentale felice per molto tempo, ma anche per lui arriverà il momento di sorridere.

Dopo due fidanzamenti andati male, prima con Mujgan e poi con Betul, Fikret riuscirà ad arrivare all'altare con Zeynep. La ragazza è un'amica d'infanzia di Cetin che giungerà a Cukurova per insegnare in una scuola. Tra lei e Fikret nascerà prima una profonda amicizia e poi ci sarà un amore senza sotterfugi e incomprensioni.