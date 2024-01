L'appuntamento con Uomini e donne riparte in tv da lunedì 8 gennaio [VIDEO]2024 con le nuove attesissime puntate di questa edizione.

Dopo lo stop natalizio di ben due settimane, Maria De Filippi sarà al timone del talk show che anche lo scorso anno ha dominato la scena dal punto di vista auditel, registrando ottimi ascolti e consensi.

E, in questi giorni, circola il promo in tv e sui social dove compaiono alcuni dei protagonisti che ritorneranno in trasmissione, tra cui Ida e Roberta, ma non compare Gemma Galgani.

Al via le nuove puntate di Uomini e donne: dall'8 gennaio riparte su Canale 5

La messa in onda del talk show dei sentimenti di Canale 5 è confermata dal prossimo 8 gennaio 2024 su Canale 5 con i nuovi attesissimi appuntamenti che si preannunciano ricchi di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e quelli del trono over pronti a mettersi in gioco per cercare ancora l'anima gemella.

Il promo che sta circolando in queste ore sul web e sui social vede protagonisti alcuni dei volti noti della trasmissione di Canale 5: tra cui Ida Platano che è diventata la nuova tronista in carica e sta tenendo banco con il suo percorso sentimentale che la vede divisa tra i cavalieri Mario ed Ernesto.

Gemma Galgani assente nel nuovo promo del talk show, presente Roberta Di Padua (Video)

Presente nel promo anche Roberta Di Padua, protagonista del trono over che sarà al centro delle puntate in programma dall'8 gennaio in poi, dato che annuncerà la sua decisione di abbandonare definitivamente la trasmissione e uscire di scena dal cast.

Anche Alessandro Vicinanza, così come i tronisti Brando e Cristian compaiono nel promo di questo nuovo ciclo di appuntamenti del talk show, dove però non si vede Gemma Galgani.

La dama torinese, che fino a qualche anno fa era la super protagonista della trasmissione, non compare neppure per un solo istante nello spot pubblicitario che annuncia la ripresa in tv dall'8 gennaio.

Un'assenza che non è passata inosservata neppure tra i fan social, molti dei quali sostengono che Maria De Filippi si sarebbe stufata di lei.

La bacchettata di Maria De Filippi a Gemma nelle puntate precedenti

Nel corso delle puntate precedenti del talk show c'era stata proprio una sfuriata da parte della conduttrice nei confronti di Gemma.

Dopo che la dama torinese aveva espresso il suo interesse nei confronti dell'ex Silvio, a distanza di anni dalla fine della loro relazione, Maria De Filippi non si fece problemi a mettere in discussione la veridicità di Gemma, sostenendo fosse logico avere dei dubbi sul suo comportamento.