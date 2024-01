Mehmet salverà la vita a Fikret, colpito da un proiettile in Libano, nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Il nipote di Lutfye si troverà bloccato con Cetin nel paese in guerra e Mehmet sfrutterà le sue conoscenze per andare a cercarlo.

Fikret sarà colpito al petto durante una sparatoria e Mehmet gli darà soccorso, portandolo in ospedale. L'uomo sarà sottoposto a un delicato intervento e con Cetin ringrazierà il fidanzato di Zuleyha, dicendogli che gli sarà per sempre debitore.

Il viaggio di Fikret e Cetin verso la verità

I dubbi sull'identità di Mehmet tormenteranno Zuleyha che chiederà a Fikret di indagare a fondo per capire se gli ha mentito per mesi.

Il nipote di Lutfiye sarà pronto a tutto e con Cetin partirà alla volta di Beirut per cercare le prove dei suoi sospetti. Fikret raggiungerà il suo obiettivo e scoprirà che Mehmet è Hakan Gumusoglu, ma proprio quando sarà sul punto di tornare a Cukurova resterà intrappolato in Libano a causa della guerra. Cetin e il suo amico resteranno per giorni bloccati senza poter comunicare con la Turchia e Zuleyha sarà sempre più preoccupata per suo cognato. Disperata per la situazione in Libano, la donna chiederà a Mehmet di salvare Fikret e lui non ci penserà due volte. Grazie alle sue conoscenze, l'uomo riuscirà ad arrivare al campo di battaglia con un tesserino da giornalista e un giubbotto antiproiettile.

Il segreto di Mehmet scoperto da Fikret

Fikret e Cetin decideranno di raggiungere l'ambasciata per poter comunicare con i propri cari, ma si troveranno coinvolti in una sparatoria. Fikret sarà colpito al petto da un proiettile e proprio in quel momento arriverà Mehmet che lo porterà un ospedale. Qui, il nipote di Lutfiye sarà sottoposto a un delicato intervento e si riprenderà.

Appena Fikret starà meglio ringrazierà Mehmet e si sentirà in debito con lui. Il fidanzato di Zuleyha dirà a Cetin e Fikret di chiamarlo Hakan Gumusoglu, visto che hanno scoperto il loro segreto. Presto il nipote di Lutfiye potrà tornare a Cukurova, perché Mehmet organizzerà anche il viaggio per la Turchia.

Un passo indietro: l'angoscia di Lutfiye

Il segreto di Mehmet è stato scoperto da Fikret che ha capito che Hakan Gumusoglu non è il temibile trafficante che credeva ma lavora per i servizi segreti.

Nel frattempo a Cukurova, Lutfiye è stata in pena per suo nipote e ha rimproverato Zuleyha per averlo mandato a Beirut per indagare sul suo fidanzato. La zia di Fikret è stata a lungo all'oscuro del pericolo che correva suo nipote in Libano, poi Zuleyha le ha spiegato di non averle detto nulla per non farla preoccupare.