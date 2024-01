Fikret andrà in Libano per indagare se Hakan Gumusoglu è Mehmet nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Dopo essere stato minacciato da Cetin e dal nipote di Lutfiye, Vahap dirà a Fikret che potrà trovare qualche informazione in Libano. L'uomo non perderà l'occasione per avvisare Altun della sua partenza e scoprire una volta per tutte se dietro Mehmet si nasconde il pericoloso trafficante, perché anche Zuleyha inizierà a pensare che Kara sta nascondendo qualcosa.

Il segreto di Mehmet Kara a rischio

Per Mehmet Kara sarà sempre più difficile nascondere la sua vera identità e anche se continuerà a mentire a tutti, Vahap sarà a un passo da sbugiardarlo di fronte alla città.

Tutto inizierà quando il fratello di Abdulkadir maturerà una vera e propria ossessione nei confronti di Zuleyha. L'uomo si introdurrà più volte a villa Yaman per rubare degli effetti personali della signora di Cukurova e conservarli. Quando Mehmet si renderà conto delle attenzioni del maniaco per Zuleyha non esiterà ad affrontarlo al centro di Cukurova. Kara picchierà Keskin che urlerà di fronte a tutti il suo vero nome: Hakan Gumusoglu. Nonostante la pesante accusa sia vera, nessuno crederà alle parole di Vahap, considerato malato di mente. I dubbi, tuttavia, non lasceranno Fikret che da sempre sospetta della buonafede di Mehmet e sarà deciso a vederci chiaro.

Vahap messo alle strette da Fikret e Cetin

Fikret e Cetin si recheranno da Vhap, decisi a fargli confessare la vera identità di Mehmet e avere le prove del suo segreto. Il fratello di Abdulkadir non si lascerà intimidire da Fikret, che gli punterà un'arma contro e inizierà a ridere dicendo che tutti sanno della sua pazzia. La spiegazione di Vahap non soddisferà Fikret, soprattutto perché anche Zuleyha sospetterà che Mehmet stia nascondendo qualcosa di importante.

Keskin non ammetterà che Mehmet è Hakan Gumusoglu, ma messo alle strette darà delle indicazioni a Fikret. L'uomo dirà che se vuole delle informazioni sull'identità di Hakan deve recarsi in Libano. Il nipote di Lutfiye sarà pronto a partire e avviserà Zuleyha che presto lascerà Cukurova. La donna sarà molto preoccupata per suo cognato e gli chiederà di stare attento.

Fikret confesserà a Cetin di essere molto innamorato di Zuleyha e per questo è pronto a tutto pur di renderla felice.

I dubbi tormenteranno anche Zuleyha

Nelle puntate precedenti Zuleyha ha temuto di perdere per sempre Mehmet. L'auto dell'uomo, infatti, è esplosa a causa di una bomba e solo per una coincidenza lui non era in macchina. Zuleyha ha iniziato a sospettare che Mehmet le sta mentendo su qualcosa e ne ha parlato con Fikret. Quest'ultimo ha sempre dubitato della buonafede di Kara e si è impegnato a dare delle risposte concrete a Zuleyha. Lo scopo di Fikret è dimostrare che Mehmet ha sempre mentito sulla sua identità ed impedire che l'uomo sposi la signora di Cukurova.