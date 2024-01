I funerali di Demir saranno celebrati nella puntata di Terra Amara di venerdì 26 gennaio e vedranno la partecipazione di pochi intimi. Le anticipazioni annunciano che la decisione di Zuleyha, ancora furiosa e delusa da suo marito, sarà quella di organizzare un funerale molto sobrio e questo farà storcere il naso alla servitù della tenuta che ha sempre amato Demir e a lui deve tutto.

La certezza che Demir non tornerà più

Il ritrovamento del corpo di Demir sarà un duro colpo per tutti a Cukurova. Zuleyha si era ormai abituata all'assenza di suo marito, ma quando saprà che è morto avrà un malore. Ad assisterla ci saranno Mehmet e Fikret che - da quando non era sparito Demir - non l'hanno lasciata mai da sola.

La notizia dell'assassinio del signor Yaman arriverà alla tenuta attraverso Rasit che in lacrime comunicherà a tutti che Demir non tornerà mai più. Lutfiye proverà a calmare il marito di Fadik e tutti saranno affranti per la triste novità. Tutti inizieranno a piangere ricordando le grandi cose che Demir ha fatto per i collaboratori della tenuta e per tutta Cukurova e nessuno riuscirà a credere a quanto accaduto. Dopo aver metabolizzato la notizia, Zuleyha dovrà pensare ai funerali di suo marito.

La rabbia di Zuleyha sarà ancora forte nonostante la sofferenza

Nonostante la sofferenza per la sua perdita, Zuleyha non riuscirà a mettere da parte la profonda rabbia per Demir. La storia di Hulya, costretta in sedia a rotelle dopo aver tentato il suicidio quando era stata lasciata da Yaman, resterà nel cuore di Zuleyha che non se la sentirà di organizzare una cerimonia particolarmente sfarzosa per suo marito.

Demir avrà un funerale sobrio a cui parteciperanno pochi intimi e questo non piacerà agli abitanti della tenuta. Tutti a Cukurova sono sempre stati abituati a grandi cerimonie funebri e pensare che proprio il signor Yaman sarà salutato in modo "misero" scatenerà il malcontento del personale. Fikret e Zuleyha accompagneranno Demir in quest'ultimo viaggio, seguiti da altri cari che in lacrime gli diranno addio.

Una ricostruzione sui precedenti funerali dello sceneggiato

Questa è la prima volta che nello sceneggiato ambientato a Cukurova viene celebrato un funerale così intimo per una persona molto in vista. Quando è morto Fekeli, in molti si sono riuniti per dare addio a uno degli uomini più ricchi della città e la stessa cosa era successa con la signora Hunkar.

Una lunga veglia aveva permesso a tutti gli abitanti di Cukurova di dare l'ultimo saluto alla madre di Demir.

Avevano invece visto pochi partecipanti i funerali di Behice e di Umit, ma in quel caso le donne erano a Cukurova da poco tempo e nella loro vita avevano seminato odio e sofferenza.