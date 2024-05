Sheila rifiuterà le avances di Deacon e gli dirà di avere occhi solo per Bill nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che Sheila sembrerà davvero decisa a voltare pagina con Bill, tanto che non cederà neanche al fascino di Deacon: "Non ti voglio, non penso a te, non ti desidero, Quello che avevamo prima non c'è più", dirà la donna. Deacon sarà molto deluso e continuerà a chiedere a Sheila di stare con lui adesso che è tornata libera, ma lei non vorrà saperne. La signora Carter andrà via, ma sia lei che Deacon ripenseranno ai bei momenti trascorsi insieme quando resteranno da soli.

La visita di Sheila sorprenderà Deacon

Sheila busserà alla porta di Deacon facendogli una sorpresa molto gradita, ma le cose non andranno come lui sperava. La donna dirà di aver dimenticato alcuni vestiti nel suo appartamento e non si tratterà di una scusa per vedere Deacon. Quest'ultimo proverà ad avvicinarsi a Sheila: "Dimmi che mi vuoi quanto io voglio te", prendendo in giro Bill. La signora Carter, però, spiazzerà Deacon dicendogli di stare bene con Spencer e a lui deve tutto. "Non puoi parlarmi in questo modo", dirà Sheila deludendo le aspettative di Sharpe. Deacon sarà infastidito e non risparmierà qualche frecciatina alla signora Carter, chiedendole se diventerà la concubina di bill in cambio della libertà e questo farà spazientire Sheila.

La grande delusione di Deacon e la nostalgia del passato

"Non ti voglio, non penso a te, non ti desidero", dirà Sheila a Deacon, "Tutto quello che avevamo prima non c'è più". La donna sarà molto dura con Sharpe e oltre a rifiutarlo gli ricorderà che Bill è un uomo potente che non combina guai come lui e per questo ha vinto. Deacon prenderà Sheila per un braccio ma lei lo rifiuterà ancora e se ne andrà.

Quando resteranno soli, sia Sheila che Deacon ripenseranno ai bei momenti trascorsi insieme e il loro addio avrà un sapore ancora più amaro.

Sheila aveva trovato in Deacon un complice perfetto

Quando Sheila ha inscenato la sua morte con la finta aggressione di un orso ha trovato rifugio a casa di Deacon. Lui l'ha nascosta nel suo appartamento per diverse settimane, rischiando di avere guai con la giustizia.

I due hanno iniziato anche una relazione e tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando Finn non ha scoperto che Sheila era ancora viva. La signora Carter è stata costretta a scappare e il suo incontro con Bill ha cambiato tutto. Spencer si è preso cura della sua situazione, arrivando a ricattare Steffy per impedirle di testimoniare contro Sheila. Adesso Bill è diventato il punto di riferimento per Sheila, ma è difficile affermare che la donna abbia davvero dimenticato Deacon come ha raccontato.