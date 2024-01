A 24 ore da una nuova registrazione nella scuola di Amici è stato emesso un verdetto importante. Come è accaduto con i cantanti prima delle vacanze di Natale, il 10 gennaio tutti i ballerini hanno svolto un compito di squadra decisivo. Ogni team ha proposto un suo componente per un'esibizione valutata dai prof e da Marcello Sacchetta. Dustin ha vinto la gara e l'immunità, Kumo e Giovanni sono finiti in sfida.

Le decisioni dei ragazzi in casetta

Dopo l'addio di Matthew e Mew alla scuola di Amici, altri allievi sono finiti a rischio eliminazione.

Il daytime del 10 gennaio si è aperto con una comunicazione importante della produzione: tre ballerini (uno per ogni squadra) dovevano partecipare ad un compito che metteva in palio l'immunità per il vincitore e la sfida per gli sconfitti.

I ragazzi seguiti da Emanuel Lo si sono messi d'accordo quasi subito: Kumo si è candidato sia alla verifica che all'eventuale sfida, Simone, Lucia e Sofia hanno supportato il compagno in questa decisione.

Per il team Celentano si è proposto Dustin, mentre per il gruppo capitanato da Todaro ci sono state molte discussioni: Giovanni ha detto subito di avere paura della sfida, ma dopo aver pianto tra le braccia degli amici ed essere stato rimproverato da Nicholas, ha accettato di mettersi in gioco.

La scelta della commissione

I tre allievi si sono esibiti in palestra e poco dopo è arrivato il verdetto dei professori e di Marcello Sacchetta.

I giudici di questo compito di squadra hanno preferito la performance di Dustin, che quindi ha guadagnato l'immunità per sé stesso e per tutta la sua squadra (che comprende anche Marisol).

In sfida, dunque, ci sono finiti Kumo per il team di Emanuel Lo e Giovanni per il team Todaro.

I due ballerini di Amici si confronteranno con talenti esterni nel corso della registrazione che si svolgerà domani, giovedì 11 gennaio.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese del 15° speciale sveleranno il futuro dei ragazzi nella scuola, ovvero se riusciranno a battere i loro avversari oppure se verranno eliminati a poche settimane dall'inizio del serale.

Il percorso e la paura dell'eliminazione

Giovanni è entrato nella scuola di Amici quando l'edizione era già cominciata da qualche settimana: il ragazzo è stato scelto da Raimondo per rappresentare il genere latinoamericano, come se fosse l'"erede" di Mattia Zenzola (vincitore della passata stagione del talent-show).

Tesse ha conquistato anche il pubblico con la sua simpatia e con l'impegno che ha messo in tutti i compiti che gli ha assegnato la maestra Celentano fino ad oggi.

Il percorso del ballerino, però, potrebbe interrompersi nel corso della prossima registrazione: qualora dovesse perdere la sfida, infatti, Giovanni sarà costretto ad abbandonare il programma e rinunciare al sogno di partecipare al serale.