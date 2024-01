Stanno per finire le vacanze dei ragazzi di Amici: venerdì 5 gennaio sarà registrata la puntata che il pubblico potrà vedere in tv domenica 7, nonché la prima del 2024. Lunedì pomeriggio, invece, ricominceranno i daytime e il racconto della vita degli allievi sia nella scuola che in casetta. Cantanti e ballerini sono reduci dall'ospitata a Capodanno in musica e dalle critiche che molti di loro hanno ricevuto per le stonature in diretta tv.

Il calendario del ritorno su Canale 5

La prima registrazione di Amici del 2024 è fissata per venerdì 5 gennaio: nel tardo pomeriggio di domani, dunque, sul web inizieranno a circolare le anticipazioni dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica 7 a partire dalle ore 14.

La programmazione del dating-show, dunque, riprende il giorno dopo l'Epifania dopo quasi tre settimane di stop: l'ultima puntata è andata in onda il 22 dicembre ed è stata dedicata ai festeggiamenti del Natale in casetta. Il daytime, invece, ricomincerà lunedì 8 gennaio [VIDEO], subito dopo il consueto appuntamento con Uomini e donne, quindi dalle 16.10 circa.

I temi del primo appuntamento del nuovo anno

Nel corso delle riprese di Amici che si svolgeranno domani, dunque, due allievi affronteranno la sfida che hanno in sospeso da settimane: Petit e Martina sono a rischio eliminazione dopo aver partecipato ad un compito di squadra che ha visto Mew vincere l'immunità per sé e per tutto il suo team.

Cantanti e ballerini, inoltre, prenderanno parte alle consuete gare e scopriranno i voti che i giudici esterni assegneranno a tutte le loro esibizioni.

A breve, inoltre, i professori saranno chiamati a scegliere i titolari da promuovere alla prossima fase del programma: il serale debutterà su Canale 5 attorno a metà marzo e il cast è ancora tutto da definire (sia gli alunni che comporranno le squadre che i giurati che li voteranno).

Polemica per le esibizioni live di Capodanno

Anche se Amici non è in onda da diverse settimane i fan hanno potuto vedere i loro beniamini la sera del 31 dicembre. Tutta la classe ha partecipato allo show Capodanno in musica: ogni cantante del cast si è esibito in coppia con un ballerino (per esempio Holden con Kumo, Mew con Gaia, Mida con Marisol) e ha intonato dal vivo un suo inedito.

Le esibizioni, però, sono state duramente criticate dagli spettatori perché sono sembrate molto imprecise rispetto a quelle in studio; un parere piuttosto condiviso sui social network, infatti, è che diversi titolari avrebbero stonato interpretando i loro brani davanti al pubblico di Genova.

"Ho sentito così tante stecche che ho dovuto girare su Rai 1", "Qualcuno è stato davvero terribile", "Tutti hanno cantato male", "Faticano tanto senza la post-produzione". Questi sono alcuni dei commenti apparsi su X dopo le performance degli allievi su Canale 5.