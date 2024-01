Gran parte della registrazione di U&D che si è svolta l'8 gennaio è stata dedicata a Cristina e Alessandro. Il blogger Pugnaloni fa sapere che il cavaliere ha sfiorato la rissa con Armando, mentre la dama ha litigato pesantemente con Roberta (che è tornata nel parterre). Quando Vicinanza ha palesato alcuni dubbi su Tenuta, inoltre, Tina è stata l'unica a difenderlo.

Scintille tra i senior del cast

L'addio di Roberta al parterre di U&D è durato poche settimane: oggi, lunedì 8 gennaio, la 41enne di Cassino era regolarmente in studio e ha partecipato ad una registrazione ricca di discussioni.

Le anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni sui social network, infatti, fanno sapere che Di Padua ha litigato pesantemente con Cristina dopo aver saputo che ha passato le feste con Alessandro e che ha anche dormito con lui (tra i due non ci sono stati rapporti intimi).

La dama ha accusato Tenuta di essere stata una falsa amica con lei, soprattutto perché le aveva assicurato di non provare nessun interesse per Vicinanza.

Il ripensamento dopo le vacanze insieme

Anche tra Alessandro e Armando c'è stata una lite talmente forte che in studio è stata sfiorata la rissa. Tra i due non c'è simpatia sin dal primo incontro ma la frequentazione tra Vicinanza e Cristina ha sicuramente alimentato l'astio di Incarnato nei suoi confronti.

Tornando alla coppia che ha trascorso il Natale e il Capodanno insieme a Napoli, si sa che Tenuta ha cambiato idea e che oggi sarebbe disposta a dare l'esclusiva al cavaliere.

A sorpresa, però, l'ex di Ida ha detto di avere dei dubbi sulla dama e di non volersi togliere la possibilità di conoscere anche altre persone: queste parole sono costate ad Alessandro tantissimi attacchi, solamente Tina Cipollari l'ha difeso credendo alla sua buonafede.

Il percorso, l'addio e il ritorno

I protagonisti della registrazione di U&D dell'8 gennaio sono stati Alessandro, Cristina e i "rientranti" Roberta e Armando.

La dama aveva abbandonato il parterre a metà dicembre dicendo: "Ho chiuso. Sono venuta qui per trovare un fidanzato, ora so che non lo voglio più quindi lascio il programma".

Da quando ha esordito nel Trono Over nel 2018, infatti, è la prima volta che Di Padua abbandona il parterre da sola e non in coppia (è capitato una volta quando ha scelto di fidanzarsi con Riccardo Guarnieri).

Incarnato, invece, fino ad oggi aveva partecipato ad una sola puntata dell'edizione 2023/2024 (quella in cui è stato ufficializzato il ritorno nel cast di Ida da tronista), poi si è sempre assentato per motivi di salute. Maria De Filippi ha spiegato che il cavaliere era incappato in un incidente che gli impediva di essere in studio due volte a settimana, ma che sarebbe tornato non appena avrebbe risolto tutti i suoi problemi.