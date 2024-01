Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 9 al 12 gennaio vedranno Diego affrontare Marina e Roberto sulla questione Ida per poi prendere la decisione di partire per la Polonia [VIDEO]. Intanto l'avvocato Alberto Palladini si dimostrerà incapace di svolgere adeguatamente il ruolo di padre in maniera efficace. Mentre Giulia, con l'intenzione di aiutare Clara, le offrirà un lavoro al centro d'ascolto.

Diego vuole capire cosa è successo a Ida

Marina e Roberto cercheranno di inventarsi delle scuse per giustificare la prolungata assenza di Ida ma non saranno abbastanza convincenti, tanto che Diego deciderà di andare fino in fondo alla questione per capire cosa le sia successo.

Nel frattempo, Nunzio nel tentativo di allontanarsi emotivamente da Rossella riprenderà il suo flirt con Diana che però ha intrapreso una relazione con un altro uomo.

Giulia cerca di aiutare Clara

Mariella, infastidita dalla relazione che lega Micaela e Samuel, mediterà vendetta contro la gemella, colpevole di aver fatto soffrire la nipote Speranza.

Intanto Diego e il padre Raffaele partiranno per la Polonia, intenzionati a trovare Ida e capire cosa le sta accadendo. Roberto, venuto a conoscenza di tale viaggio, partirà a sua volta con Marina per cercare di bloccare Diego prima che il loro segreto possa essere scoperto. I due Giordano potrebbero però ritrovarsi in una situazione di grave pericolo.

Nel frattempo Micaela verrà rimproverata da Silvia e si convincerà che sia stata Mariella a spingere l'amica a scontrarsi con lei. La gemella Cirillo mediterà a sua volta vendetta.

Intanto Alberto si dimostrerà poco costante e attento come padre, mentre Giulia interverrà per aiutare Clara offrendole un lavoro al centro d'ascolto.

La situazione in Polonia infine sarà sempre più pericolosa tanto che Marina comincerà a capire che il piano suo di Roberto potrebbe avere risvolti nefasti.

Un punto sulla vicenda di Clara e sui possibili sviluppi

Come detto, Giulia si rivelerà per Clara un'alleata preziosa: la giovane mamma di Federico riceverà una proposta di lavoro al centro d'ascolto che potrebbe aiutarla a riprendersi il figlio.

Infatti, Alberto si rivelerà distratto e si curerà poco perfino della salute del bambino. La proposta di Giulia però infastidirà non poco Rosa, che si sentirà messa da parte.

Intanto, come rivelano alcune immagini diffuse sul web e riguardanti Clara, è possibile vedere l'attrice dietro una scrivania del centro d'ascolto 'Rita Giordano' diretto da Giulia.

È possibile ipotizzare dunque che Clara accetterà la proposta lavorativa, cosa che le permetterà di lottare per la custodia del piccolo Federico con qualche freccia in più al suo arco.