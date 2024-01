Lunedì 8 gennaio è andata in onda la puntata in cui Roberta Di Padua ha abbandonato Uomini e donne. Fin qui nulla di strano, la cosa del resto era stata abbondantemente resa nota alla fine dello scorso anno.

Curiosamente però, negli stessi istanti in cui andava in onda l'addio della dama, la registrazione odierna raccontava l'esatto opposto con Di Padua regolarmente al suo posto in studio.

Roberta Di Padua ha lasciato Uomini e donne nella puntata trasmessa l'8/01

Alla ripresa della programmazione di Uomini e donne dopo la pausa natalizia, è andato in onda su Canale 5 l'abbandono di Roberta Di Padua.

Non è stato un colpo di scena, tutt'altro: la cosa come accennato era nota da tempo e finalmente è andata in onda.

Come avevano riportato le anticipazioni stesse, Roberta ha scelto di lasciare il programma quando ha saputo che Cristina ha accettato di uscire con Alessandro, con cui la dama di Cassino stava costruendo un primo rapporto.

La Di Padua dunque non ha retto e ha dichiarato di non riuscire più a restare in trasmissione a vedere Alessandro approcciarsi ad altre donne. Con gli occhi lucidi, Roberta si é così alzata, ha salutato Maria De Filippi e gli opinionisti e se n'è andata.

Fan critici con Roberta, Di Padua: 'Tutto un teatrino, vuole il Trono'

Sui social i commenti si sono sprecati.

In molti infatti hanno avuto il sospetto sin da subito che questo addio fosse stato studiato da Roberta per farsi offrire il trono di Uomini e donne: "Vabbè Roberta fa tutta questa manfrina senza senso per uscire e poi farsi richiamare per salire sul Trono", "Tutto un teatrino" solo alcuni dei commenti apparsi nel web e postati da utenti che neanche immaginavano quanto presto avrebbero rivisto la Di Padua di nuovo in studio.

Colpo di scena a U&D: Roberta è tornata nella registrazione dell'8 gennaio 2024

Nemmeno il tempo di vedere su Canale 5 la puntata in cui Roberta ha abbandonato lo studio che sono infatti state rilasciate le nuove anticipazioni sulla registrazione tenutasi proprio oggi, nel pomeriggio dell'8 gennaio. E' stata la prima del 2024 e probabilmente andrà in onda su Canale 5 già la prossima settimana con Roberta regolarmente presente in studio.

La dama ha quindi cambiato idea ed è tornata a sedersi nel parterre Over più agguerrita che mai, andando subito a litigare con Cristina Tenuta, accusata di essersi comportata da falsa amica.

Il percorso di Roberta Di Padua a Uomini e donne

Roberta ha messo piede per la prima volta nello studio di Uomini e donne nel 2018. La 41enne si è subito fatta notare non solo per la sua avvenenza ma anche per il suo temperamento. La sua prima frequentazione è stata con Gianluca Scuotto, finita in men che non si dica. Poi ci ha provato con Sebastiano Mignosa e in seguito con Armando Incarnato. Tutte conoscenze non andate a buon fine.

In seguito la Di Padua ha messo gli occhi su Riccardo Guarnieri che è stato per lungo tempo anche il suo tallone d'Achille.

I due sono anche usciti insieme dal programma, ma la storia è terminata dopo qualche mese. Chiusa questa parentesi, Roberta è tornata a sedersi nel parterre Over dove, a fine 2022, ha perso la testa per Alessandro Vicinanza. Peccato che lui le abbia preferito Ida Platano. La conoscenza con Vicinanza è ripresa a sorpresa a novembre del 2023, quando lui è tornato nel programma dopo l'addio a Ida. Anche questa volta il cavaliere non le ha dato però l'esclusiva decidendo di conoscere anche Cristina. Da qui la decisione dell'abbandono già rivista e accantonata però nel corso della prima registrazione del 2024. Quali i prossimi colpi di scena?