Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 gennaio, rivelano che Diego non prenderà affatto bene la notizia che Ida ha venduto suo figlio. Quest'ultima, inoltre, riceverà una nuova offerta da Roberto e Marina.

Nel frattempo a Palazzo Palladini, Filippo e Serena saranno molto preoccupati per Irene, mentre Guido e Mariella ingaggeranno una "battaglia" tra le mura domestiche. Novità in arrivo pure per Eugenio che si avvicinerà sempre più a Lucia, mentre Nunzio potrà finalmente servire la pizza al Vulcano.

Anticipazioni 15-19 gennaio: Diego deluso da Ida

Giunti in Polonia per salvare Ida (Marta Anna Borucinska), Raffaele (Patrizio Rispo) e Diego (Francesco Vitiello) scopriranno che la ragazza ha venduto suo figlio. Le anticipazioni sottolineano che tale notizia avrà un forte impatto sulle trame e sui rapporti tra i protagonisti. Si potrà assistere, infatti, a una spaccatura che vedrà i Giordano da un lato e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) dall'altro. A quanto pare, infatti, il portiere di Palazzo Palladini non accetterà che la coppia abbia plagiato una ragazza per i propri interessi.

La situazione sarà anche peggiore per quanto riguarda Ida e Diego. Quest'ultimo infatti non riuscirà a perdonare il gesto della ragazza nonostante l'intercessione di Raffaele che si mostrerà molto più comprensivo di suo figlio.

Le anticipazioni parlano di una grande delusione e di un crollo delle speranza di Diego a riprova che, almeno per il momento, la scoperta della verità rappresenterà anche la fine della sua relazione con la mamma di Tommy. Nessun lieto fine quindi.

Intanto a quanto pare infatti, Ferri e sua moglie faranno un'ennesima offerta a Ida, di cui non vengono svelati i i dettagli.

Considerato che la giovane non può contare sui suoi familiari e non ha praticamente più nulla non è affatto scontato che rifiuti.

Irene si comporta in modo strano, nuova offerta di lavoro per Viola

Serena e Filippo saranno molto in ansia per la piccola Irene, dopo aver notato che la bambina appare sempre più scontrosa e taciturna.

Mariella deciderà di farla pagare a Guido, dopo che quest'ultimo l'ha redarguita sul posto di lavoro.

Intanto Viola riceverà una nuova offerta di lavoro, nel frattempo Eugenio si avvicinerà sempre più alla sua collega Lucia Cimmino.

In occasione della giornata mondiale della pizza, anche il Vulcano deciderà di servire questa prelibatezza. Tuttavia alcuni clienti, poco raccomandabili, metteranno a rischio la sicurezza del locale, mentre Nunzio provvederà a riportare l'ordine.

Un punto sulla delusione sentimentale di Diego

Molti fan speravano che Diego avrebbe salvato Ida e che i due avrebbero poi iniziato una storia d'amore assieme. A quanto pare però le cose non andranno esattamente così. Il figlio di Raffaele rimarrà profondamente deluso da Ida e non accetterà di essere stato preso in giro.

Di contro la ragazza potrebbe, addirittura, accettare nuovamente l'aiuto di Roberto e Marina, sancendo una spaccatura definitiva tra lei e la famiglia Giordano.

Non è da escludere inoltre che la ragazza decida di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita con Tommy. Insomma, al momento, le quotazione della coppia formata da Diego e Ida sono ai minimi storici, solo nelle prossime puntate se ne saprà di più